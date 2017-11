Homem esconde cocaína na boca e é preso por tráfico em Americana

O suspeito foi abordado na Rua Bandeira Branca, por volta das 23 horas. Ele estava com sete porções de cocaína do tipo “nine-nine”, cuja pureza pode chegar a 99%, e alegou vender cada unidade por R$ 30. Na casa dele, policiais apreenderam seis porções de maconha.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Americana, na noite desta segunda-feira (20). Ele foi surpreendido por policiais militares durante patrulhamento no Jardim das Flores e estava com porções de cocaína escondidas na boca. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em Santa Bárbara d’Oeste, dois ajudantes de 20 e 28 anos também foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira. Eles estavam de moto e tentaram fugir da PM (Polícia Militar), mas acabaram sendo abordados pela Rua Iporanga, no Jardim Icaraí.

Antes de serem pegos, ambos arremessaram um embrulho no quintal de uma residência. Ao verificar do que se tratava, policiais encontraram 28 porções de cocaína. Eles alegaram terem comprado o entorpecente de uma pessoa no bairro Antônio Zanaga, em Americana, pelo valor de R$ 200. Negaram, porém, o comércio da droga.

A dupla foi recolhida na cadeia do município e será apresentada em audiência ainda nesta semana.