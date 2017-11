Homem é preso por contrabando em Campinas

Um homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros na tarde de domingo (12), após fazer um retorno ilegal por uma via de acesso no canteiro central da Rodovia dos Bandeirantes – utilizado apenas por veículos oficiais da Autoban – no perímetro urbano de Campinas, sentido sul da rodovia. A manobra realizada pelo caminhão de carga chamou a atenção de patrulheiros da Polícia Rodoviária que passavam pelo local. Foto: divulgação

O motorista teria ficado nervoso diante os questionamentos dos policias sobre a carga, levantando ainda mais suspeitas. Viaturas de apoio foram chamadas e a carga inspecionada. Centenas de caixas contendo maços de cigarros foram encontradas na carroceria do caminhão, escondidas debaixo de sacas de grãos soja. Calcula-se que o carregamento transportava mais de R$ 1 milhão em cigarros.

O caminhão teria saído de Campo Grande (MS) e seguia rumo à cidade de São Paulo, onde supostamente seria deixada a carga. Segundo informações da polícia, esta é a segunda vez que o motorista é detido por contrabando. O caso foi encaminhado à Polícia Federal.