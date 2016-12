Um jovem de 23 anos foi detido na noite desta terça-feira (20) suspeito de ter assaltado uma tabacaria em Santa Bárbara d´Oeste. Porém, depois de ser levado para a delegacia, guardas municipais descobriram que a ação criminosa tinha sido praticada pelo irmão do suspeito, que acabou assumindo o roubo.

Por volta das 19h30, guardas de Santa Bárbara foram informados que dois homens armados tinham roubado uma tabacaria localizada na Avenida Alfredo Contato, no bairro São Fernando. Na ação, a dupla roubou R$ 70 do estabelecimento comercial, R$ 50 e um celular de uma vítima que estava no local e mais um telefone do conferente A.G.S.J., de 21 anos, que também estava na loja no momento do assalto.

Porém, o conferente disse aos guardas que conhecia um dos assaltantes e que já tinha trabalhado com o suspeito em uma empresa localizada em Americana. Sendo assim, ele passou o endereço do suposto assaltante, identificado como o jovem H.M.B.J., de 23 anos. Foto: Google / Reprodução

Os patrulheiros foram até a casa do suspeito, no Parque das Nações, em Americana, e ao abordarem o jovem, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser informado da suspeita de roubo, o rapaz disse que estava voltando da residência da namorada e que deveria estar ocorrendo algum engano.

O jovem foi levado para a delegacia de Santa Bárbara, onde a vítima A.G.S.J. disse que o suspeito parecia com o autor do assalto. O conferente disse ainda que já tinha estudado com o irmão do suspeito e que a informação que tinha é que ele estaria preso e, portanto, na opinião dele não tinha como o irmão ser o autor do assalto.

Foi, então, que o jovem suspeito disse que o irmão, o ajudante geral W.F.M.B., de 21 anos, estava solto. Na sequência, o rapaz mostrou uma foto do seu irmão para a vítima, que o reconheceu como o assaltante da tabacaria.

Os guardas retornaram para a casa dos irmãos, que moram juntos, e encontraram quatro celulares dentro de uma blusa de moletom com capuz e de cor azul. Porém, o irmão não estava no local. A roupa foi reconhecida pelas vítimas que estavam na tabacaria como sendo a utilizada no momento do roubo. As demais vítimas também reconheceram a foto do ajudante geral como um dos assaltantes, sendo inclusive o que estava com um revólver.

Sendo assim, os guardas foram até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana para comunicar o caso, momento em que chegou no local o ajudante geral chegou na delegacia acompanhado de uma irmã e confessou o crime. W.F.M.B disse que a arma utilizada era de brinquedo e negou a participação do irmão na ação. O segundo envolvido no roubo não foi localizado e o jovem H.M.B.J., de 23 anos, foi liberado.

O ajudante foi autuado em flagrante e foi conduzido para a Cadeia Pública de Sumaré.