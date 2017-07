GPA flagra americanense descartando lixo irregularmente em Santa Bárbara

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste flagrou neste domingo (9) um descarte irregular de resíduos em área pública do município. Em patrulhamento, a equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) encontrou um morador de Americana descartando sacolas plásticas com lixos, latas de tinta, garrafas plásticas e restos de construção nas proximidades da antiga Usina Cillos. Foto: Imprensa/Divulgação

Ao ser questionado, o cidadão relatou que os materiais eram de limpeza de imóvel do bairro Cidade Jardim, em Americana. Diante dos fatos, o morador da cidade vizinha foi autuado em R$ 2.675,70 e teve seu veículo recolhido, como previsto em legislação.

LEIA TAMBÉM: Moradores de SB são presos após furto em Piracicaba

A Administração Municipal pede a conscientização de todos sobre a proibição de descartes em área pública. Caso alguma ação seja flagrada, o munícipe pode entrar em contato com a Guarda Municipal ou setor de Fiscalização para que medidas cabíveis possam ser tomadas. Os telefones para contato são 0800.772.8383, 153 (Guarda) e 3463.7878 (FOP).