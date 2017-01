Governo prorroga contrato se malha receber melhorias

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) impôs uma série de melhorias na malha férrea paulista, inclusive nos trechos que passam pela RPT (Região do Polo Têxtil), como condição principal para autorizar a antecipação da prorrogação do contrato de concessão com a ALL (América Latina Logística), solicitado pela concessionária em 2015. As exigências envolvem obras de melhorias, medidas de diminuição de acidentes nas áreas urbanas e mudanças em alguns trechos. O montante chega a R$ 4 bilhões, segundo o órgão federal. Os investimentos foram calculados pela agência e discutidos nesta última semana em duas audiências públicas.

O contrato de concessão da malha paulista foi firmado em 1998 e tem duração máxima de 30 anos. Visando antecipar a renovação do contrato, a ALL fez o pedido, que está sob análise. Parte desse levantamento foi concluído em um relatório elaborado durante 14 meses pela ANTT. No texto, foram levantados os principais problemas e impostos investimentos para solucioná-los. O relatório ainda precisa ser aprovado no Tribunal de Contas para que, assim, seja celebrado o termo aditivo do contrato. Segundo o documento, as linhas estão saturadas, com densidade de tráfego de trens elevada, sendo necessária expandir a capacidade de transporte para o atendimento da demanda. O estado de conservação dos ramais é ruim, segundo o texto, e a causa principal dos acidentes (60%) decorre da interferência de terceiros, como o tráfego de pessoas e veículos rodoviários ao longo das cidades interceptadas pela ferrovia. Esses acidentes, inclusive, são comuns na RPT, como a tragédia que matou 10 pessoas, em Americana, em 2010. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

RPT. Entre os locais citados pelos técnicos estão as linhas de Sumaré e Hortolândia. No caso de Sumaré, a ANTT propôs a retirada da ferrovia do centro urbano, por meio de um contorno ferroviário, que consiste na alteração de traçado ferroviário que transpõe um ou mais municípios, de modo a promover sua realocação para área externa ao centro urbano. Já em Hortolândia, propõe-se a solução integrada completa, que consiste na implantação de instalações e obras, para que a ferrovia mantenha-se, ao máximo possível, isolada da população, criando passagens, preferencialmente, em desnível, como passarelas e viadutos. “A solução contempla a vedação da faixa de domínio em todo o trecho urbano interceptado pela via-férrea, com cerca, muro ou solução que melhor se adéque”, trouxe nota da ANTT.

De acordo com o diretor-geral da agência federal, Jorge Bastos, os estudos e audiências têm o objetivo de elaborar um contrato que traga melhorias ao serviço. “Nós não estamos somente prorrogando os contratos por prorrogar, a ideia é que nós melhoremos a condição dos contratos. Que nós possamos ter clareza dos investimentos que vão ser feitos. O que estamos tentando é melhorar o serviço ferroviário no país”, afirmou, durante a audiência pública realizada em Brasília.

Já o superintendente de transporte ferroviário da ANTT, Alexandre Porto, afirmou que a maior parte dos investimentos será usada na compra de novos vagões e locomotivas, o que movimentará a economia. “Isso é uma obrigação de investir. Tudo isso é obrigação de fazer, tudo isso está no contrato. O que a gente espera é que esse investimento ocorra”, concluiu.

Audiências públicas discutem renovação

Com o objetivo de discutir a possibilidade de antecipar a renovação da concessão da malha paulista com a ALL (América Latina Logística), a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) realizou na última semana duas audiências públicas, uma em São Paulo e outra em Brasília. Ao todo, cerca de 500 pessoas participaram dos dois eventos, entre membros de órgãos ligados aos transportes, Judiciário, a própria concessionária, e representantes de municípios.

De acordo com o diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos, os encontros foram importantes para receber contribuições e sanar dúvidas dos envolvidos. “É um dia importante para saber a opinião de todos envolvidos. Estamos seguindo a política pública do governo de melhorar a infraestrutura do país”, disse. A intenção é melhorar o contrato para autorizar a renovação. “Os contratos firmados lá atrás têm falhas tremendas de regulação, porque a ANTT nem existia, o que nos impossibilita de fazer o serviço adequado aos usuários”, afirmou o diretor.