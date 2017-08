Governo investe R$ 96,7 mi para obras do Corredor Metropolitano

A obra será feita em um trecho de 4,8 quilômetros que liga Hortolândia, Sumaré e Campinas. Nessa etapa, as obras de continuidade do Corredor terão início logo após a Ponte Estaiada, em Hortolândia. Está prevista a construção de duas alças de acesso à SP-101 sobre a ferrovia, além de duas estações de transferência – a Rosolém-Hortolândia e a Peron-Hortolândia. Será implantada ainda a Parada III da Avenida Lix da Cunha, em Campinas, e mais cinco estações de embarque e desembarque ao longo do trecho.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou nesta quarta-feira a autorização para contratar uma empresa que irá realizar obras complementares do Corredor Metropolitano Biléo Soares na região. A previsão é que a obra tenha início até dezembro e seja concluída em 2018. Essa etapa do Corredor terá custo de R$ 96,7 milhões.

Neste trecho do Corredor, já foram entregues a Estação de Transferência Pinheiros e Parada Emancipação, ambas em agosto de 2016, e a Estação de Transferência Maria Antonia, no Km 110 da Rodovia Anhangüera, em julho. Foto: Alexandre Carvalho / A2IMG

O Corredor Biléo Soares, que tem por objetivo promover a integração física nos terminais entre as linhas municipais e metropolitanas, possui obras em andamento em outras cidades da região. O Terminal Metropolitano de Americana, que deveria ter sido entregue em 2014, deve ser finalizado até setembro.

Para este ano ainda está prevista a entrega da remodelação viária das avenidas São Paulo e Europa, com sinalização vertical e horizontal, as Estações de Transferência São Paulo e Amizade, em Santa Bárbara d’Oeste, assim como as paradas Limeira e Algodão e Parada Alfredo Contato, também no município barbarense.

Para o ano que vem serão entregues as avenidas da Fazenda e Laura Santos; a adequação do sistema viário nas avenidas Perola Byington, Floriano Peixoto e Tiradentes; a Estação de Transferência Ribeirão dos Toledos; as paradas Prefeito Isaias, Tivoli e mais quatro pontos de parada entre a Estação de Transferência Ribeirão dos Toledos e a ponte sobre o ribeirão.

As obras nos 24,3 quilômetros que ligam Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste estão custando R$ 189 milhões aos cofres do governo estadual.

SAÚDE

O governador esteve nesta quarta-feira em Campinas para dar início às obras de um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) no município e um Caps (Centro de Assistência Psicossocial). O investimento de R$ 78 milhões prevê, ainda, a construção de outras dez clínicas “Saúde em Ação” na região – incluindo uma em Hortolândia, em Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Essas obras fazem parte do programa Saúde em Ação, uma parceria do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e da Secretaria Estadual de Saúde.