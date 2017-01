Governo estadual abre concurso para escolas técnicas

O governo estadual autorizou a abertura de concursos públicos para a contratação de 2.368 professores das Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) de todo o Estado. Na RPT (Região do Polo Têxtil), seis unidades devem ser beneficiadas, sendo uma Etec em cada cidade. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. Foto: Arquivo / O Liberal

Os aprovados serão admitidos no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em empregos públicos permanentes. As contratações vão substituir admissões atualmente feitas em caráter excepcional e por prazo determinado.

“A mudança, além de liberar as unidades de refazerem seleções de tempos em tempos, fortalece os vínculos profissionais, uma vez que os professores passam a ter uma carreira a percorrer e poderão desenvolver projetos a longo prazo. Os estudantes serão os maiores beneficiados”, defendeu o governo paulista em nota enviada à imprensa ontem.

No total, está prevista a contratação de 1.969 professores para escolas técnicas e 399 para faculdades técnicas em todo o Estado. Ainda não foram divulgados os números de contratações para cada unidade, que será responsável pela realização do seu próprio concurso.

Os editais serão divulgados no Diário Oficial e na área de concursos públicos do site do governo estadual (www.sp.gov.br).