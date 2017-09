Governo estadual abre 1.965 vagas de estágio

Estão abertas pelo CIEE as inscrições para processo seletivo unificado destinado ao preenchimento de 1.965 vagas de estágio e formação de cadastro reserva para órgãos do Governo do Estado de São Paulo, na capital e outros municípios do estado.

Podem se candidatar estudantes do primeiro ao penúltimo semestre do ensino médio, da educação profissional de nível médio e do ensino superior de diferentes cursos.

Foto: Divulgação

Os estágios terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados até 24 meses. Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 300 a R$ 1.009, com jornada de 4h ou 6h, de acordo com o órgão público e nível do curso.

Os interessados devem se inscrever até as 23h59 de 17/09, no site do CIEE, na opção Estudantes e clicando no logo do Governo do Estado de São Paulo.