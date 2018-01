Governo de SP nomeia 50 professores para a região

O governo estadual nomeou 50 novos professores para a rede de ensino da região já a partir deste ano letivo. A autorização foi publicada no diário oficial do último sábado. Serão 31 docentes para a Diretoria Regional de Americana, que inclui Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, e outros 19 para a Diretoria de Sumaré, que conta ainda com Hortolândia e Paulínia.

Esses profissionais, que vão atuar na categoria PEB II, são remanescentes do concurso público realizado em 2013. Eles vão lecionar para os anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Em todo o Estado de São Paulo, foram nomeados 2.675 professores no último final de semana.

De acordo com o Cadastro Funcional da Educação, em novembro a Diretoria de Ensino de Americana contava com 2.326 professores, sendo 1.724 da categoria PEB II. Já a Diretoria de Ensino de Sumaré tinha 2.406 professores, sendo 1.878 docentes para PEB II.