Governo de São Paulo leiloa veículos da PM e dos Bombeiros

O Governo do Estado de São Paulo realiza nos dias 23, 24, 26 e 27 deste mês 1.184 veículos que foram utilizados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, que estarão disponíveis para visitação em sete pátios diferentes, sendo que 200 destes automóveis ficarão em exposição em Campinas.

Ao todo, 1119 veículos têm documentação e podem ser utilizados normalmente por seus compradores, enquanto outros 65 são destinados apenas para desmanches cadastrados no Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo).

Foto: Divulgação

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, sendo que os carros estarão disponíveis para visitação nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, das 9h às 17h, nos pátios Campinas, Sorocaba e Bauru no interior, além dos pátios São Lucas, Santana e Carandiru na capital e, por último, no pátio Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

A frota a ser leiloada é formada por caminhão, ônibus, microônibus, guincho, moto, viaturas da Ronda Escolar, Patrulha Rural, Polícia Militar e Rodoviária e ainda caminhões antigos do Corpo de Bombeiros. Foto: Divulgação

Entre os modelos dos veículos, destacam-se utilitários como Chevrolet S10, Fiat Doblò e Mercedes-Benz Sprinter. A frota ainda tem modelos Land Rover, Defender, Hilux, Spacefox, Corsa, Blazer, Parati, Pálio, Gol e outros mais. Sobre as motocicletas, seirão leiloados modelos Falcon, Lander XTZ, Sahara e outros diversos.

O leilão será realizado de forma online e presencial, neste caso no Centro de convenções Lago Azul, no quilômetro 72 da Rodovia Anhanguera, no sentido capital. A expectativa de arrecadação é de aproximadamente R$ 1,3 milhão e a verba será toda destinada ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Foto: Divulgação

Para maiores detalhes sobre localização dos modelos, datas e formas de participar do leilão, os interessados devem se cadastrar no site da empresa que promoverá o leilão, cujo endereço é www.bigleilao.com.br.

VISITAÇÃO DOS VEÍCULOS:

18, 19 e 20 das 09h às 17h

Lotes e locais:

1 ao 121 – Pátio Franco da Rocha – Rod. Pref.Luiz Salomão Chama, Km 46,5 -Pq. Industrial

122 ao 246 – Pátio Carandiru – Av. Gal Ataliba Leonel, 1270 – SP

247 ao 313 – Pátio São Lucas – R. Bucuituba, 952 – SP

314 ao 501 – Pátio Bauru – R. Major Fonseca Osório, 465 – Vl Antártica

502 ao 838 – Pátio Santana – R. Cel. Antonio de Carvalho, 155 – SP

839 ao 1.030 – Pátio Campinas – R. João Cardoso, s/nº – Vila Teixeira

1031 ao 1.184 – Pátio Sorocaba – R. Bento Manoel Ribeiro, 209 – Vl. Rádio Clube