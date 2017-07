Governo de São Paulo anuncia concurso para PMs

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que está realizando estudos com a área técnica do governo para abrir novos concursos para reforçar o efetivo da Polícia Civil.

Serão abertas 2,2 mil vagas para soldados de segunda classe e 221 para aluno-oficial da PM (Polícia Militar). Os soldados, que se formam em um ano, atuam nos diversos programas de patrulhamento preventivo e ostensivo, diretamente nas ruas. Já os oficiais levam três anos para se formarem e são responsáveis pela fiscalização, gestão e comando do efetivo que atua no policiamento.

O Estado de São Paulo deve contratar 2.421 policiais militares. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou nesta terça-feira o decreto que autoriza a abertura de dois concursos públicos para ampliar o efetivo da corporação. Os editais serão publicados no Diário Oficial do Estado.

Foto: Alexandre Carvalho - A2img

Durante a cerimônia, o governo estadual entregou 72 novas viaturas à Polícia Militar, que serão utilizadas na Capital. Os veículos tiveram custo de R$ 5,9 milhões, com recursos recolhidos através de infrações aplicadas no município de São Paulo.

Deste total, 50 carros serão destinados ao CPC (Comando de Policiamento da Capital), que vai distribuí-los para os batalhões responsáveis pelos patrulhamentos nas zonas Norte, Oeste, Leste e Sul do município. As outras 22 viaturas vão para o CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito), que atua em toda a cidade.

Ainda durante o evento, foi anunciada a diminuição do tempo em que os aspirantes a oficiais, após a formatura, ficam em estágio-probatório até a promoção para 2° tenente.

Atualmente, o aluno-oficial permanece um ano em estágio probatório, acompanhando unidades de patrulha nas regiões em que vai atuar. Com a mudança, esse prazo cairá para seis meses. Aspirantes a oficiais que se formaram em dezembro do ano passado e estão cumprindo estágio já serão beneficiados com a alteração.