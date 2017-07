‘Golpe do Amor’ segue fazendo vítimas na RPT

No entanto, após o suposto envio dos presentes, o golpista pede que a vítima pague taxas e outros valores para liberar as mercadorias que ficaram retidas na Alfândega do aeroporto. Em geral, é fornecida uma conta corrente de pessoa física para depósito. Se a vítima deposita o valor solicitado, o golpista faz nova exigência alegando outro empecilho para a liberação da remessa ou da bagagem e, assim, sucessivamente.

Golpistas criam perfis falsos nas redes sociais, geralmente, passando-se por estrangeiros em boas condições financeiras e com empregos prestigiados e estáveis. Eles costumam utilizar o idioma inglês. Após envolverem emocionalmente a vítima, declaram-se apaixonados e prometem o envio de bens diversos do exterior por via postal ou por meio de um viajante.

Há dois meses, Solange (nome fictício), de 52 anos, recebeu um convite de amizade no Facebook. O “amigo” em questão se apresentou como um militar bem sucedido, que estava no Afeganistão a trabalho. A conversa fluiu e, em poucos dias, o homem se declarou apaixonado. Disse que em breve viria ao Brasil conhecê-la, prometeu abrir um negócio em seu nome e, quando percebeu, Solange já estava envolvida pelo tal pretendente. Mas o que parecia ser uma linda história de amor, na verdade, tratava-se de um golpe. Moradora de Nova Odessa, Solange é uma das vítimas do “Golpe do Amor” ou “Don Juan”, nomes dados pela Receita Federal para alertar sobre uma ação criminosa que tem se tornado crescente. Foto: DIVULGAÇÃO_RECEITA FEDERAL

Solange só não caiu no golpe porque foi alertada pelo filho. “Ele pediu meu endereço e disse que me mandaria documentos referentes a sua história militar, presentes e dólares. Dois dias depois, recebi um e-mail dizendo que o malote estava parado no aeroporto de Atlanta e que para liberá-lo, tinha que depositar R$ 18 mil”, declarou.

“Recebi outro e-mail dizendo que a quantia deveria ser depositada em uma conta no Brasil, no nome de uma mulher. Me deu um estalo e resolvi contar para o meu filho. Ele falou que era um golpe. Fiquei tão chateada. Nunca passou pela minha cabeça que poderia ser um golpe”, afirmou.

COMISSÁRIO. A moradora de Nova Odessa, no entanto, não foi a única da região contatada por golpistas. Maria (nome fictício), de 47 anos, mora em Santa Bárbara d’Oeste. No dia 30 de abril deste ano, ela recebeu um convite de amizade também pelo Facebook. Do outro lado, a pessoa se apresentou como um comissário de bordo de 54 anos, viúvo, pai de uma jovem de 24 anos, bem sucedido e que morava na Argentina.

“Ele pediu meu e-mail e conversava comigo sempre de madrugada. Fazia muitos elogios. No dia 22 de maio, disse que o navio havia parado em uma ilha maravilhosa e que aproveitaria para me mandar alguns presentes, como anel de diamante e eletrônicos. Porém, para receber a encomenda, eu teria que pagar um imposto, uma taxa que ele não estava conseguindo pagar. Achei estranho, era muito para uma pessoa que nem me conhecia”, declarou. Foto: Creative Commons

Desconfiada, Maria enviou um e-mail para o suposto comissário dizendo que havia sido alertada pelo cunhado, um policial federal, de que não deveria receber nenhum pacote. “Ele [golpista] me mandou um monte de desenhos de revólveres, me xingou e disse que me mataria. Depois disso, o bloqueei no no Facebook”, contou.

Americanense teve prejuízo de R$ 3 mil

Joyce (nome fictício), de 38 anos, moradora de Americana, acompanhou de perto o envolvimento e a decepção da amiga, de 55 anos, com um homem que dizia morar na França, ser empresário, viúvo e pai de uma criança de 7 anos. O contato aconteceu por meio de um site de relacionamentos. A vítima morava em São Paulo.

“Ela [amiga] é uma pessoa muito carente. Passaram a trocar mensagens por e-mail e até conversar por telefone. Em uma semana, ele dizia que a amava. Tentei alertá-la, falava que era uma furada, mas ela ficou totalmente apaixonada, iludida”, contou.

Em uma das conversas, o golpista disse que era muito rico, que viria para o Brasil para conhecê-la melhor e que depois, se ela e a filha quisessem, poderiam mudar e viver com ele na França. “Ela acreditava”, disse Joyce. O envolvimento rendeu à vítima um prejuízo de R$ 3 mil.

“A primeira vez que pediu dinheiro, ele disse que estava nos Estados Unidos, havia esquecido os cartões bancários e não tinha como pagar o hotel. Ela depositou R$ 500 em uma conta no exterior. Não demorou muito, ele inventou outra desculpa, ela fez um empréstimo e depositou mais R$ 1,5 mil. Por último, ele disse que já estava no Brasil, mas em outro Estado, e que para chegar até ela, precisava de dinheiro para passagem. Ela depositou R$ 1 mil”, recordou Joyce.

A amiga diz que tentou alertá-la de todas as maneiras e, que por conta disso, chegou a ser apontada como invejosa. “Ele dizia que as quantias seriam reembolsadas, que tinha feito uma ordem de pagamento no nome dela no valor de R$ 15 mil. O pior é que ela [vítima] não tem condições financeiras. Ela e a filha moram em dois cômodos e vivem com um salário mínimo.” Depois do último depósito, o “francês” sumiu. “Ela paga o empréstimo até hoje”.

A Receita Federal em Guarulhos já recebeu relatos de casos em que golpistas fizeram propostas de casamento e anunciaram que mandariam caixas contendo presentes diversos, como óculos, bolsas, celulares, anéis de ouro para o “noivado”, documentos pessoais e, em muitos casos, dinheiro em espécie em dólares, libras ou euros.

O órgão adverte que não exige qualquer pagamento em espécie ou por meio de depósito em conta corrente. Todos os tributos aduaneiros administrados pela Receita Federal são recolhidos por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode enviar seu questionamento ou contatar a Receita Federal pelo neste endereço eletrônico.