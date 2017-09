Gasolina e gás já estão mais caros na região

Os preços ao consumidor do GLP (gás liquefeito de petróleo) e da gasolina já subiram em torno de 6% na RPT (Região do Polo Têxtil). Os anúncios de alta nos preços feitos pela Petrobras esta semana são decorrência da passagem do furacão Harvey, na cidade de Houston, nos Estados Unidos. O fenômeno climático fechou refinarias e afetou uma das maiores regiões produtora de gás do mundo. Como resultado, nas bombas da RPT a gasolina já está sendo comercializada por R$ 3,79 e o gás por R$ 68.

Preocupada com o novo reajuste, a gerente Bianca Garcia de Oliveira diz que recebeu pela manhã os botijões de 13 quilos com o preço R$ 5 mais caro. “No mês passado seguramos o reajuste. Agora não sei ainda como vamos fazer. Não sei se iremos conseguir manter esse preço [R$ 58] para a semana que vem. Acredito que vamos repassar ao consumidor integralmente”, pontuou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Outro revendedor do ramo, que se identificou apenas como Marcos, informou que menos de 24 horas após o anúncio feito pela estatal já recebeu das distribuidoras a nota fiscal com os novos valores. “Não conseguimos segurar dessa vez. Já tive que repassar aos clientes e ajustei em R$ 4 o preço do botijão. O pessoal reclama, mas sabe que não tem o que fazer”, lamentou.