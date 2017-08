Frente fria deve acabar com estiagem na região

A falta de precipitação e a queda na umidade relativa do ar já fizeram deste Inverno o mais seco desde 2002, de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Foto: Arquivo / O Liberal

Na sexta-feira uma nova frente fria deve se formar e afetar o clima, derrubando as temperaturas, segundo o meteorologista Fabio Rocha, do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Em Americana, as mínimas podem chegar a 14°C.

A meteorologista do Cepagri, Ana Ávila, disse que o fato do Inverno de 2017 ter sido o mais seco dos últimos anos foi em função de uma variação normal do clima, sem a atuação de um fenômeno específico.

“Combinou-se a falta de chuva com um grande número de dias com umidade baixa. Contudo, a estiagem prolongada está com as horas contadas com a chegada dessa frente fria. Isso não afasta um período seco novamente, já que a estação das chuvas ocorre a partir de outubro apenas”, disse a meteorologista.

A cidade de Americana chegou a entrar em estado de alerta na sexta-feira por conta da queda no índice de umidade, que chegou a 17%, quando o indicado é acima dos 30%.