Fotos publicadas no LIBERAL ganham ‘vida’ com aplicativo

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os leitores do LIBERAL ganharam no último domingo mais uma ferramenta de interatividade multimídia com o jornal. Toda vez que o símbolo de um raio aparecer na versão impressa, o leitor poderá apontar seu smartphone para a página e ver vídeos com mais conteúdo sobre o assunto. A ferramenta chamada de Zappar já está disponível para download gratuito nas lojas Google Play, para quem tem celular Android, ou App Store, para os donos de iOS.

Segundo o editor responsável pelo portal do LIBERAL, Luciano Bianco Giuliani, o Zappar é mais um aplicativo para atrair e facilitar a vida dos leitores. “Além de gerar uma nova forma de interação entre o online e o impresso, a ferramenta também poupa parte do trabalho de quem está lendo o jornal e fica curioso com algum assunto. Se no caderno de esportes colocamos que um jogador fez um belíssimo gol, o leitor que ficar curioso, não precisa pesquisar sobre o assunto, mas basta posicionar o celular que a ação citada já estará disponível para ele”, comentou. “O mesmo vale para todos os outros conteúdos, como trailers de filmes, acontecimentos do dia a dia, matérias exclusivas do jornal e etc”, complementou.

“A ideia é trazer cada vez mais conteúdo para o assinante e mostrar que buscamos sempre a melhor forma de entregar todas as informações possíveis”, finalizou Luciano. Confira como baixar e utilizar a ferramenta: