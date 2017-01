Fotógrafo é sequestrado e quadrilha faz ‘limpa’ em residência

O fotógrafo B.C.C., de 33 anos, passou por momentos de pânico na noite do último sábado (7). Ele foi sequestrado em Nova Odessa por dois criminosos e levado até a própria residência, em Americana, onde era aguardado por mais dois assaltantes. Na sequência, a quadrilha rendeu a mãe da vítima e fez um ‘limpa’ no imóvel.

“Foi um pavor, porque fui rendido e minha mãe estava junto. Agora ela está bem, mas está chorando por tudo o que aconteceu”, afirma B.

A ação começou por volta das 23h, quando o fotógrafo foi abordado por dois assaltantes armados ao estacionar seu veículo Fiesta na frente da casa da namorada, no bairro Parque Fabrício, em Nova Odessa. “Eu estava chegando em Nova Odessa quando fui abordado, mas eles me acompanharam desde Americana. Me seguiram, porque quando eu estava no Jardim Ipiranga e um carro ‘colou’ atrás de mim, dei espaço para o motorista passar, mas ele não passou. Fui para a casa da minha namorada e, quando cheguei, dois caras desceram do mesmo carro, já apontando a arma para mim”, lembra.

Os assaltantes obrigaram a vítima a entrar no próprio automóvel e assumiram a direção. Depois, a dupla seguiu até a residência do fotógrafo, localizada no bairro Jardim Dona Judith, em Americana. “Eles sabiam onde eu morava, pois eu não tive que falar meu endereço. Eles pegaram mais dois caras perto de casa e um quinto homem ficou esperando dentro de veículo preto, do lado de fora”, ressalta.

A quadrilha, que estava encapuzada, entrou no imóvel e rendeu a mãe da vítima, a cabeleireira N.F.L.C., de 62 anos. Mãe e filho ficaram na cozinha, em poder um dos bandidos, enquanto os demais roubavam os objetos da casa. “Eles falavam que queriam dinheiro, perguntavam sobre cofre. Falei que não tínhamos dinheiro e nem cofre”, afirma.

Os criminosos ficaram cerca de 25 minutos na residência, onde pegaram duas mochilas, um aparelho de som, 12 microfones, diversas bebidas alcoólicas, documentos pessoais, uma furadeira, uma parafusadeira, uma televisão, duas câmeras fotográficas digitais, três lentes, um notebook, um iPad, uma pen tablet, várias joias, quatro perfumes importados, dois celulares, molho de chave, três óculos de sol, quatro relógios de pulso e roupas.

“O principal foi meu quarto. Levaram meus equipamentos, tudo o que eu tinha de fotografia. Pegaram minhas mochilas, minhas câmeras e meu computador. Abriram meu guarda-roupa e levaram todas as minhas camisetas. Estou só com quatro”, conta.

Na sequência, o Renault Duster, de propriedade da cabeleireira, foi carregado com os objetos roubados e as vítimas foram obrigadas a entrar no Fiesta. Com mãe e filho feitos reféns, a quadrilha seguiu para Nova Odessa com os dois carros da família, e deixou o fotógrafo e a cabeleireira na região da Fazenda Velha. “Um cara estava com uma blusa minha. Falei para ele tirar e deixar com minha mãe, que estava de pijama. Ele tirou e falou que não deixaria minha mãe passar frio”, disse B.

Após os criminosos fugirem, as vítimas pediram ajuda para moradores das chácaras que existem no local. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e será investigado.