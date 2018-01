Foragido da Justiça é preso por roubo a supermercado

Um foragido da Justiça, de 40 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (12), em Americana, acusado de um roubo a um supermercado em Santa Bárbara d’Oeste. Ele era procurado pelos crimes de furto e associação criminosa. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A prisão aconteceu pouco depois da meia-noite, no cruzamento das Ruas São Vito e São Gabriel, no bairro São Vito. Policiais militares foram informados de que dois homens teriam assaltado um supermercado no Jardim Planalto, em Santa Bárbara, e teriam fugido em um veículo modelo Montana.

Em patrulhamento pelo bairro, os policiais se depararam com o carro suspeito pela Rua São Gabriel. Dentro do veículo, não foi encontrado nada de ilícito. O motorista, no entanto, constava como procurado da Justiça por conta de um processo que tramita em Porto Velho, em Rondônia. Ele era foragido do CPP (Centro de Progressão Penal).