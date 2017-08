Fiscalização do TCE aponta problemas nas merendas escolares

O TCE constatou que os alunos da Etec (Escola Técnica Estadual) de Nova Odessa precisam levar marmitas para poder almoçar, já que a unidade oferece apenas “merendas secas”, como bolos, biscoitos industrializados, sucos e achocolatados. Os estudantes não contam com refeitório, precisando almoçar nas salas de aula ou no chão das dependências da escola. A escola oferece cursos em tempo parcial e também integral.

Fiscalizações-surpresa realizadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) em merendas apontaram problemas em duas escolas da região. Foram visitadas 250 unidades paulistas na semana passada, mas os relatórios com o que foi apurado em cada unidade foram divulgados apenas esta semana.

Foto: TCE / Divulgação

Em Americana, o TCE identificou problemas na escola estadual Professor João Solidário Pedroso, no São Manoel, que oferece ensino integral. De acordo com o relatório do Tribunal, as duas merendeiras da unidade estão sobrecarregadas, já que são responsáveis pelo preparo, lavagem das louças, limpeza da cozinha e do refeitório. Além disso, o TCE disse que a merenda é “contada” e há variações pequenas de pratos no cardápio.

A Secretaria Estadual de Educação disse que todas as escolas seguem cardápio elaborado por nutricionistas. “Os estudantes nessa escola recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. O número de preparadoras da merenda atende o número de estudantes da unidade. Não há contagem de refeições. A quantidade é preparada de acordo com o número de estudantes”, em nota.

Na semana passada, o Tribunal havia adiantado os resultados das fiscalizações em algumas escolas. Os dados apontaram irregularidades na escola municipal Eliana Minchin Vaughan, no Jardim Nova Terra, em Sumaré. Foi constatado que os extintores estão vencidos, que o fogão está enferrujado, e falta de bancos aos alunos.