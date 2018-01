Filhotes de tucano são resgatados em poste

Foto: Guarda Civil Municipal

Dois filhotes de tucano-de-bico-verde foram encontrados nesta terça-feira, 9, no interior de um poste de madeira retirado do sistema de iluminação de um condomínio, no Jardim Ibiti do Paço, em Sorocaba (SP). O achado aconteceu quando a administração do condomínio decidiu remover o poste, que dias antes tinha sido trocado pela concessionária CPFL por outro de cimento e estava sem função.

A patrulha ambiental da Guarda Civil Municipal foi chamada e decidiu resgatar os pequenos tucanos, com idade estimada em 15 dias, que estavam numa parte oca do poste, transformada em ninho pelas aves.

De acordo com os guardas ambientais, a retirada foi decidida porque o poste já havia sido removido do local em que estava, o que poderia implicar na rejeição dos filhotes pelos pais. Os tucanos adultos não foram vistos nas imediações.