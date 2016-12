As rodovias que cortam a RPT (Região do Polo Têxtil) não registram problemas de tráfego nesta véspera de Natal. A SP-304 (Luiz de Queiroz) tem trânsito tranquilo nesta tarde, tanto para quem segue sentido Piracicaba quanto para quem vai sentido Rodovia Anhanguera.

O Sistema Anhanguera/Bandeirantes, administrado pela AutoBan, também não registra problemas. O dia é tranquilo para quem viaja no sentido capital e, também, no sentido interior. Os motoristas devem prestar atenção, apenas, no quilômetro 56 da Anhanguera, sentido interior, em Jundiaí, onde obras em uma passarela estão sendo realizadas. Não há congestionamento no local.

Segundo a AutoBan, 680 mil veículos devem trafegar pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes até a noite deste domingo. Até a próxima semana, no feriado de Ano Novo, o número de carros nas duas vias deve passar de um 1,2 milhão. A concessionária pede atenção redobrada neste domingo, das 15h às 23h, considerado horário de pico na volta do feriado de Natal.