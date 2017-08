Feira em SC terá alunos de três cidades da região

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A Feira Brasileira de Iniciação Científica, que será realizada em outubro no município catarinense de Jaraguá do Sul, vai contar com a participação de projetos estudantis da região. Três grupos da Escola Técnica Polivalente de Americana devem expor os trabalhos no evento, que vai premiar os melhores projetos com medalhas, troféus e pode render até mesmo bolsas de estudo do ensino superior e de idiomas. Além dos três projetos do Polivalente, foram selecionados para participar da feira oito trabalhos de Hortolândia e dois de Santa Bárbara d’Oeste.

Cinco estudantes do técnico em mecânica industrial do Polivalente desenvolveram, como requisito para conclusão do curso, um compactador de materiais recicláveis que tem por objetivo diminuir o volume desses resíduos antes de serem entregues para a coleta seletiva, facilitando o processo logístico e diminuindo custos.

Os outros dois projetos da escola que foram enviados à Feira e selecionados são relacionados aos trabalhos realizados como requisito para conclusão do ensino médio – o primeiro é um instrumento para avaliar a luminosidade em ambientes próprios para a leitura e o outro quer divulgar um trabalho cearense de utilização de pele de tilápia na recuperação da pele de pacientes com queimaduras de segundo e terceiro grau, uma alternativa mais barata do que a pele artificial utilizada atualmente.