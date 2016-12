Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Considerada a última moda quando o assunto é bronzeamento, os biquínis de fita adesiva que garantem marquinhas precisas também caíram no gosto das mulheres da RPT (Região do Polo Têxtil). Mas esqueça as lajes das casas dos morros do Rio de Janeiro – que ficam lotadas não só por elas, mas também por homens – que ganharam espaço na mídia nas últimas semanas.

Na quente manhã da última terça-feira, a reportagem do LIBERAL esteve em uma clínica que oferece o serviço em Santa Bárbara, mas de forma bem restrita e privativa, onde o único espectador é o sol. Os muros da chácara onde funciona o estabelecimento comercial são altos, justamente para evitar olhares curiosos. “Já mudei três vezes de local. Hoje fico nessa chácara, bem fechada, com muros altos, porque já tive problemas de homens querendo espiar o que acontece aqui dentro”, garante a esteticista e empresária Zilda Venâncio Jacinto, que atua nesse ramo há cerca de três anos e meio e só com o público feminino.

O segredo das marquinhas “uniformes e sensuais” está no biquíni modelo “fio dental”, aliado aos poderosos aceleradores de bronzeamento feitos à base de parafina e, claro, ao sol forte. Zilda afirma que uma única sessão já garante um bom resultado e suas clientes têm idade a partir de 14 anos.

Depois que o biquíni de fita é desenhado no corpo, as mulheres se deitam em macas e ficam expostas diretamente ao sol, de uma a duas horas, – dependendo da tonalidade da pele – para chegar ao resultado esperado. Nesse meio tempo, são abastecidas com sucos de beterraba e cenoura e literalmente “regadas” com jatos d’água para aliviar o calorão superior a 30°C e recebem hidratação e esfoliação, tudo para garantir a marquinha perfeita em, no máximo, cinco sessões.

O preço para o tratamento “vip” é R$ 220, mas para experimentar uma única manhã de sol, as mulheres precisam investir R$ 75. “Eu só descanso quando chove”, garante Zilda. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Nas duas horas em que a reportagem permaneceu na clínica, dez clientes – entre adolescentes e mulheres – se prepararam para a sessão de exposição ao sol. Aos finais de semana, a esteticista garante que chega a desenhar mais de 60 biquínis, movimento que vem subindo gradativamente com o “boom” da técnica em outros Estados. “Atendo mulheres de Piracicaba, Campinas, Limeira, enfim, de toda a região. São mulheres casadas, em geral, de classe média e alta, que recebem o tratamento de presente de seus maridos. Meu negócio gira muito em torno da indicação. Amigas que percebem a outra bronzeada e perguntam onde conseguiram aquela marquinha tão certinha”, confessa.

Professora da rede estadual, Monique Mayara de Oliveira, 25 anos, participou de duas sessões e ficou feliz com o resultado. “Procurei o bronzeamento para cobrir vasos na perna, por indicação do meu médico vascular. Realmente, deu uma boa diminuída. Eu pegava sol na praia antes e não é igual. Aqui é muito melhor e rápido. E eu levaria horas na praia para chegar neste resultado”, comentou a professora.

Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Protetor solar e formação são muito importantes

A professora do curso de estética do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Kelly Cristina Martino, alerta as mulheres interessadas no procedimento para a necessidade do uso do protetor solar e orienta para que elas façam uma pesquisa por empresas e esteticistas formados. “As interessadas em fazer um procedimento como este tem que ficar atentos ao kit de acelerador que está sendo usado e as fitas. Esses produtos possuem códigos que podem ser consultados no site da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Também é importante usar o protetor solar, mesmo que seja dentro do horário permitido. Não dá para dispensar, muito por conta do câncer de pele. O sol está cada vez mais agressivo”, comentou.

Já a dermatologista Giovana Rufino ressalta para o perigo de qualquer tipo de exposição ao sol. “O problema não são as fitas em si, e sim, a exposição ao sol, algo que todo mundo acha que é saudável, mas não há níveis seguros de tempo e intensidade. Quando a nossa pele fica mais escura, é uma reação de proteção do nosso corpo. No meu consultório, as mulheres não têm questionado sobre este procedimento, porque elas sabem que vão receber puxão de orelha”, brincou. “É bom frisar que muito sol e muito bronze trazem envelhecimento precoce da pele”.