Falta de pagamento de salários paralisa transporte na região

Foto: Talita Bristotti / O Liberal

Os funcionários das empresas Ouro Verde e Boa Vista paralisaram o transporte municipal e intermunicipal da região na manhã desta terça-feira (10). A greve é motivada pela falta de pagamento dos salários, que deveriam ter sido depositados na última sexta. A paralisação será mantida até o depósito dos vencimentos.

A paralisação afeta o transporte intermunicipal de parte da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e também os coletivos municipais de Hortolândia, Nova Odessa, Monte Mor e Sumaré.

De acordo com o site da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), a Ouro Verde é responsável pela operação de 60 linhas metropolitanas na região de Campinas, como Americana-Santa Bárbara, Sumaré-Campinas, dentre outras, enquanto a Boa Vista opera 26 linhas, como Campinas-Hortolândia e Campinas-Monte Mor.

A Ouro Verde e a Boa Vista transportam cerca de 105 mil passageiros por dia.

De acordo com o Sindicato dos Condutores de Americana e Região, as empresas ainda não entraram em contato para tentar negociar o pagamento. “A gente conversou com os trabalhadores, tentamos segurar a greve, mas chega um ponto que não temos mais o que fazer a não ser a greve. Não chegamos a um acordo e aí decidimos fazer a paralisação”, disse o secretário geral do sindicato, Nadir Migliorini.

A greve foi avisada pelo sindicato desde sexta-feira passada. Na visão de Nadir Migliorini, isso possibilitou que a população não fosse pega de surpresa e pudesse planejar com antecedência o transporte nesta terça-feira. “Pedimos desculpas para a população, mas isso [a falta de pagamento] não é a primeira vez que acontece”, disse.

Em nota, a EMTU informou que “autuará as permissionárias por não cumprimento da programação horária”.