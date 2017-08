Ex-moradores da RPT relatam clima tenso na Espanha

“Eu descobri porque eu ia dar um passeio com a minha sogra no La Rambla no período da tarde. Eu liguei para ela confirmando e então soube que a cidade estava sendo alvo de ataque”, relatou. Roberta vive a 15 quilômetros de distância do local do atropelamento.

A secretária-executiva, Roberta Santarosa, de 32 anos, diz estar revoltada com a situação. Morando em Barcelona há 2 anos e meio com a filha e o marido, a americanense estava indo ao centro da cidade no momento do ataque.

Vivendo de perto o terror causado pelos atentados terroristas na Espanha, ex-moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) relataram ao LIBERAL nesta sexta-feira o clima de tensão que tomou conta do país, principalmente na região de Barcelona, onde um motorista atropelou com uma van mais de 100 pessoas e matou 14.

Foto: Divulgação

“La Rambla é um lugar magnífico, que eu me identifiquei desde que cheguei aqui. É Verão, as pessoas estão nas ruas, curtindo as férias. Por isso a gente fica triste com isso”, pontuou. “A sensação não é de medo – porque temos muitos policiais e desde o ano passado já nos colocaram em alerta – mas sim de revolta. Ninguém espera que algo desse tipo aconteça tão perto de nossas casas”, finalizou.

Também natural de Americana, a psicóloga Danielle Arozio, de 30 anos, mora com o marido no centro de Barcelona, a um quilômetro de distância de La Rambla. No Brasil visitando a família, ela diz que recebeu do marido a notícia.

“Ele saiu do trabalho minutos depois do atentado. Estamos emocionados pelos nossos amigos, pela nossa casa e pela cidade que hoje chamamos de nossa”, lamentou. “Ontem (Quinta-feira) quando ele voltou para casa, a cidade estava deserta. Não paravam de passar helicópteros. Hoje a vida já vai voltando ao ritmo normal. Aconteceu algo terrível, mas os europeus têm muito isso de não se abalar, seguir em frente”, pontuou.

Reações

Nascido em Santa Bárbara d’Oeste, o jornalista Marcelo Bezerra mora há 20 anos na Espanha em uma ilha próxima a Barcelona, em Palma de Maiorca. Ele diz que por ser um complexo turístico as autoridades e população estão reagindo aos ataques sem medo.

“A gente se sensibiliza e fica triste pelas famílias, mas há zero medo. Aqui, nas Ilhas Baleares e em Barcelona, se come por conta do turismo então o pânico não pode tomar conta. A única mudança é no noticiário”, relatou.

O presidente do Conselho de Cidadania do Consulado do Brasil na Espanha, Marcelo Fonseca, diz que o número de brasileiros vivendo na região é alto.

“Somente nas ilhas são mais de cinco mil, em Barcelona os números são ainda mais expressivos”, comentou o ex-morador de Indaiatuba. “Todo o país está em alerta devido aos outros ataques, inclusive no resto da Europa. Tudo isso gera expectativa. A gente fica apreensivo”, finalizou.