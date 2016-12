Etanol sobe mais que gasolina, mas veículos flex ampliam participação

Ainda que o valor do etanol tenha subido bem acima se comparado à gasolina entre 2013 e 2016, os veículos flex aumentaram sua participação na frota da RPT (Região do Polo Têxtil), saltando de 29,2% para 35,2%, respectivamente, segundo levantamento realizado pelo LIBERAL no banco de dados do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

A tecnologia existe no País desde 2003, quando a Volkswagen lançou o “revolucionário” Gol Total Flex, mas só uma década depois é que o órgão começou a divulgar as estatísticas dividindo as frotas por combustível. De lá para cá, o número de veículos dotados da tecnologia passou de 154,4 mil para 210,2 mil, o que representa um crescimento de 36,17%.

Americana, que detém a maior frota da RPT com 169.493 veículos, de acordo com a atualização feita pelo Contran em outubro, é também a cidade onde a tecnologia está mais presente, já que 38,9% dos veículos rodam tanto com gasolina como com etanol, percentual superior à média regional, que é de 35,2%. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Em 2013, esse percentual era de 33,2%. O município tem hoje cerca de 66,1 mil veículos flex rodando pelas ruas e avenidas, contra os 51,6 mil registrados há três anos. Entretanto, o maior crescimento na frota flex foi registrado em Hortolândia: eram 21,4 mil em 2013 e agora são 34,6 mil, o que representa um acréscimo de 61,3% no período, o que ajudou a elevar o percentual de participação de 26,5% para 34,1% da frota.

Combustível

Em 2003, quando a tecnologia flex foi lançada no Brasil, o preço do etanol era bem mais vantajoso em relação à gasolina. O cenário, contudo, se modificou ao longo dos anos. Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2016, o preço médio do litro do etanol em Americana, por exemplo, saltou de R$ 1,80 para R$ 2,89, respectivamente – aumento de 60,5%.

Já o preço médio do litro de gasolina saltou de R$ 2,62 para R$ 3,69, o que representa um crescimento de 40,8% no período analisado, de acordo com números obtidos junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo).

De acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o uso de etanol nos veículos flex é vantajoso se o litro do combustível custar até 70% do valor do litro da gasolina. Tomando Americana como exemplo, a diferença atual é de 78%.

Há três anos, ela era de 68%. Para a servidora pública Nanci Ribeiro, de 50 anos, proprietária de um veículo flex, a diferença de preços entre um combustível e outro ainda compensa se comparado os níveis de consumo.

“Dizem que não é bom trocar muito (de combustível). Acho que a gasolina não tem um rendimento tão grande no meu carro. Não sei se é por ter muito mais álcool na composição. Para mim, não há diferença entre um e outro”, disse.

Já o escultor Antonio Marcos Giondo, de 47 anos, afirmou que a opção pelo etanol em seu veículo flex se dá por acreditar que o produto nacional precisa ser preservado. “Por mim, todos os carros eram movidos a etanol”, afirmou.

A representante comercial Isabel Dorazio, por sua vez, defendeu que a tecnologia permite a variação de combustíveis quando necessário. “A vantagem de ter um (veículo) flex é a facilidade. A gente tem alternativas quando um combustível está com preço melhor que o outro”, afirmou.

Ela disse ainda que atualmente vem abastecendo gasolina, justamente por não achar que o preço do etanol esteja compensando.