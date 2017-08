Estudo traça perfil do lixo na região

O lixo produzido por famílias classificadas como de alta vulnerabilidade social possui matéria orgânica em quantidade bem inferior do que o lixo produzido pelas famílias mais abastadas. O apontamento consta em um estudo inédito realizado a pedido do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos), que analisou os dejetos recolhido nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) entre 2015 e 2016. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

O estudo foi realizado pela empresa Humanizar, contratada pelo consórcio. De acordo com o consultor da empresa, Evandro Noro, mestre em Ciências Sociais, os materiais foram analisados conforme a divisão do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Foi possível constatar que o lixo produzido pelas camadas mais pobres da população possui menor desperdício de matéria orgânica – que é constituído, por exemplo e principalmente, por restos de comida – e percentualmente muito mais materiais que não podem ser reciclados ou processados para serem reutilizados, os chamados rejeitos.

Em Americana, 67,7% do lixo da classe com baixíssima vulnerabilidade social (mais rica) é de matéria orgânica, e apenas 3,8% é de rejeitos. Já na classe com alta vulnerabilidade social (mais pobre), o índice de matéria orgânica é de 63,4%, e o de rejeitos chega a 13,7%.