Estudo regional aponta áreas para receber poços

Um estudo hidrogeológico, que será executado ao longo dos próximos seis meses, vai identificar quais pontos do solo podem ser perfurados para captação de água subterrânea pela indústria. O levantamento envolve municípios que fazem parte das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Entre eles, estão quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil): Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Apesar de já existirem poços perfurados em diversos municípios, o projeto prevê a identificação do fluxo, volume, disponibilidade e qualidade das águas subterrâneas. Os polos industriais, no caso, vão saber exatamente onde os poços tubulares serão mais produtivos. Foto: Agência PCJ / Divulgação

A avaliação técnica será coordenada pelo geólogo André Luiz Bonacin Silva, da Hidrogeoambiental Projetos, Serviços e Consultoria, de Santana de Parnaíba, em São Paulo, vencedora da licitação aberta pela Agência PCJ. O custo do trabalho – R$ 393,5 mil – será pago com recursos provenientes da cobrança pelo uso da água em rios de domínio da União, e está previsto no Programa de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ.