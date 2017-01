‘Estilo Dória’ é comum entre prefeitos da região

A crise política pela qual passa o Brasil há alguns anos, e o desgaste da figura do político de forma geral, estão fazendo com que as ações de marketing com objetivo de combater esses pontos fiquem cada vez mais evidentes. As redes socais se tornaram os principais aliados dos agentes públicos nessa missão, e são usadas na tentativa de criar, ao menos, duas imagens principais: a do “político trabalhador” e do “homem de família”. Na RPT (Região do Polo Têxtil), isso também vem acontecendo e vários são os exemplos entre os chefes do Poder Executivo. De acordo com especialista em marketing político ouvido pelo LIBERAL, a intenção é reconstruir a figura do político, mostrar que são humanos, ao melhor estilo “gente como a gente”.

Enquanto na capital paulista, o recém empossado prefeito João Doria (PSDB) agiu logo no primeiro dia útil de seu mandato, ao se vestir de gari e posar para fotos varrendo, e mais recentemente, botou a mão na massa para apagar grafites espalhados pela cidade, na região, o prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (PPS), e o de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) lideram as ações nesse sentido. Foto: Divulgação

Luiz Alfredo, por exemplo, acompanhou o início da “Operação Tapa Buraco” na região da Área Cura no último dia 9, e mesmo vestindo calça e camisa social, se deixou fotografar com uma enxada nas mãos, ajudando os servidores públicos na limpeza da área e também na colocação da massa asfáltica. Na semana passada, seu vice, Henrique Stein Sciascio, o Henrique do Paraíso, foi parar no Facebook oficial da prefeitura enquanto ajudava moradores na limpeza do Horto Florestal da cidade.

Angelo Perugini (PDT), em Hortolândia, ainda não postou nenhum registro fazendo trabalho braçal, mas foi fotografado abraçando servidores municipais e até batendo continência a um guarda municipal. Em Santa Bárbara, os vídeos em formatos de “selfies” já são uma marca registrada do prefeito Denis Andia (PV). Neles, o chefe do Executivo fala diretamente com os seguidores de sua página, mostrando alguma obra ou dando alguma notícia relacionada ao município.

De acordo com o especialista em marketing político Victor Kraide Corte Real, a imagem de prefeito trabalhador já é uma prática antiga, mas ganha força com as redes sociais e em um momento de tentativa de reconstruir a figura pública. “Parece caricatura isso de arregaçar a manga e sentar com o trabalhador. Jânio Quadros já fazia isso. Fica forçado com o passar do tempo. A personificação fica forçada, porque não é o prefeito que tapa o buraco, que atende no posto de saúde. Colocar na própria pessoa pode virar contra ele. Pode menosprezar a própria equipe. Tem que haver equilíbrio”, afirmou o especialista.

Enquanto os colegas prefeitos da região focam na imagem do trabalhador, Bill investe no uso de imagens junto de sua família. As postagens são inúmeras. No Facebook do tucano, há fotos com a esposa, em que ela aparece dirigindo e ele no banco do passageiro. “Tô com muita sorte. Consegui carona com uma linda motorista”, traz a legenda. Também há fotos fazendo curativo no pé da filha, comprando milho verde para cozinhar na casa da sogra e cozinhando para a família.

Foto: Divulgação

Para Corte Real, as imagens familiares tentam aliviar o cenário político e mostrar que o prefeito tem vida. “As pessoas têm uma visão do cara que manda na cidade, autoritário. Então, mostrar que tem uma família, nas redes, é uma tentativa de suavizar isso. É uma linha de sensibilização. A população tem tendência de se sensibilizar com temas relacionados à família. Nos EUA, por exemplo, a família tem papel decisivo em eleições”, disse ele.

“Limpar” a imagem é a aposta dos políticos diante do cenário de crise. No entanto, essa limpeza precisa de cuidado, segundo especialistas ouvidos pelo LIBERAL, para que a mudança pregada nas redes sociais não seja apena uma jogada de marketing. Segundo eles, adotar a imagem de trabalhador e de homem de família, sem ações efetivas por trás, pode ser até prejudicial. Para o jornalista e especialista em comunicação pública e marketing político, Edinho Baffi, essa agenda não é suficiente a médio e longo prazo para manter a popularidade do político.

“O que mantém a popularidade em alta é uma ação combinada de vários fatores. Precisa estar na rua, olhar nos olhos, assumir de maneira simbólica o exercício de algumas atividades, mas, ao mesmo tempo, a máquina pública tem que funcionar. A população tem que sentir também a eficiência dos serviços”, afirmou.

O especialista em marketing político Victor Kraide Corte Real defende que essas ações precisam ser sutis e sinceras. “Se parecer forçado ou se estourar uma ‘bomba’ de uma amante do prefeito, por exemplo, destrói tudo isso. A dose tem que ser sincera e sem exagero, porque o tombo pode ser maior. A abertura para receber crítica fingindo que está trabalhando é maior. As redes são via de mão dupla, ajudam na divulgação, mas abrem canal de relacionamento que não existia antes”, afirmou o pesquisador.