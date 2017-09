Estado inicia campanha para atualizar carteira de vacinação de crianças

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo inicia nesta segunda-feira (11), a Campanha Estadual de Multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Estarão disponíveis doses contra 18 tipos de doença, entre as quais tuberculose, rotavírus, paralisia infantil, febre amarela, sarampo e HPV. O objetivo é colocar em dia a caderneta de vacinação de cerca de 9,8 milhões de paulistas que compõem o público-alvo. Foto: Arquivo / O Liberal

Até o dia 22 de setembro, os profissionais dos postos de vacinação atuarão para conferir e atualizar as cadernetas dos menores de 15 anos e aplicar as doses em atraso de acordo com cada faixa etária, caso seja necessário. Além da campanha de rotina, haverá um “Dia D”, marcado para o próximo sábado (16). Das 8h às 17h, 314,7 mil profissionais estarão distribuídos em 5,1 mil postos fixos e volantes em todo o Estado de São Paulo.

Em situações de perda da caderneta de vacinação, a recomendação é de que os pais ou responsáveis compareçam ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as crianças anteriormente, para que seja possível consultar quais doses já foram aplicadas na ficha de registro arquivada na unidade.