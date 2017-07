Estado deve repassar R$ 600 mil para a região

Os municípios paulistas, incluindo os da RPT (Região do Polo Têxtil), receberão cerca de R$ 600 mil do Governo do Estado resultantes da arrecadação que a Secretaria da Fazenda espera alcançar com o programa de parcelamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), aprovado na última quarta-feira pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

O projeto de autoria do governador Geraldo Alckmin (PSDB) permite que o Estado revise as multas e juros para os contribuintes do ICMS. A medida vai facilitar a regularização das obrigações tributárias de empresas com débitos e permitir que elas possam continuar suas atividades.

Pelas regras atuais, a multa por não recolhimento do ICMS pode chegar a 300% do valor do imposto, dificultando a quitação do débito. A partir de agora, o teto da multa passará a ser 100% do valor devido, favorecendo a regularização e desestimulando uma reincidência do contribuinte.