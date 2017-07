Envolvido no mega assalto a Magazine Luíza é detido

A Polícia Civil de Americana prendeu nesta sexta-feira (7) um dos envolvidos no roubo a central de distribuição Magazine Luíza, que aconteceu em Louveira no ano de 2015. O pintor José Aparecido de Brito, também conhecido como Regue, foi preso em flagrante em Campinas por uso de documento falso.

Regue foi encaminhado a CPJ (Central de Polícia Judiciária de Americana), onde constatou-se que contra ele havia dois mandados de prisão, por roubo à central de distribuição no ano de 2015 e por um roubo em Campinas no ano de 2006. O pintor também é suspeito de ter participado no roubo da empresa de transporte de valores, a Protege, em março deste ano, no município campineiro, segundo afirmou a Polícia Civil.

Foto: Arquivo/O Liberal

No caso mais recente, em 14 de março, Regue é suspeito de ter invadido junto com outros criminosos a empresa Protege, no bairro São Bernardo, em Campinas. Na época houve diversos disparos de tiros nas proximidades da empresa, e a quadrilha usou dinamites para acessar a sede da Protege. Na ocasião ninguém ficou ferido, mas relatos dos moradores descreveram a ação como um “verdadeiro cenário de guerra”.