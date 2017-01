Entroncamento das rodovias Dom Pedro e Heitor Penteado é interditado

As alças de entrada e saída da da rodovia Dom Pedro I (SP-065) para a rodovia Heitor Penteado, em Campinas, serão interditadas a partir desta segunda-feira (16). O bloqueio acontece na pista norte, sentido Anhanguera, na altura do km 127. A interdição, válida durante toda a semana, é necessária para prosseguimento da recuperação profunda do pavimento da rodovia. Foto: Divulgação

Durante o período, os motoristas que trafegam pela D. Pedro I e desejam ingressar na Heitor Penteado, sentido Centro, deverão prosseguir pela rodovia e realizar o retorno no Trevo da Leroy Merlin, no km 129. Já para os motoristas que estão na Heitor Penteado, sentido Sousas, e querem entrar na D. Pedro I, a opção será fazer o retorno 800 metros à frente da alça habitual, na altura do Clube Arraial. As modificações no trânsito foram definidas em conjunto com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

A execução da obra foi agendada para este mês por ser período de férias escolares e trânsito mais ameno. A recuperação profunda do pavimento no trecho urbano da D. Pedro I começou no último dia 5, no km 125, e prosseguirá durante todo o primeiro semestre, até o entroncamento com a Anhanguera, no km 145. Até o fim de janeiro, a melhoria será feita no trecho mais crítico, até o km 129, região que não conta com pistas marginais.

A interdição ocorre de forma ininterrupta para que equipes deem agilidade à obra. A previsão da Concessionária é de que o reparo no entroncamento com a Heitor Penteado seja concluído até às 16h de sexta-feira, dia 20.