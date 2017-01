Entrega de unidades habitacionais aquece setor moveleiro

A entrega e até mesmo o simples sorteio de unidades habitacionais populares totalmente financiadas ou quem contam com subsídio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, têm impulsionado de forma bastante considerável as vendas de móveis em algumas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) entre o final do ano passado e começo deste ano.

Lojas do ramo consultadas pela reportagem do LIBERAL estimam em até 40% o aumento nos negócios nesse período, impulsionado por novos empreendimentos. Em Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, pouco mais de 1,3 mil famílias receberam as chaves dos apartamentos de interesse popular construídos no Condomínio Bosque das Árvores, principalmente no segundo semestre do ano passado.

Também no final de 2016, mais de quatro mil nomes foram sorteados para os 896 apartamentos que serão entregues em Americana, nos conjuntos Vida Nova I e II, construídos na região da Praia Azul. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Vendedora de uma loja de móveis na região central de Americana, Rafaela Zanetti comemorou um aumento nas vendas no mês passado e relaciona esse incremento nos negócios diretamente à procura feita por moradores não só do empreendimento construído em Santa Bárbara, mas também de pessoas que compraram imóveis no Parque Alabama, conjunto de apartamentos localizado no bairro Cidade Jardim II, em Americana, cujo financiamento também pode ser feito através do “Minha Casa, Minha Vida”.

“Melhorou bastante, com pessoas procurando mobiliar os apartamentos que foram entregues recentemente. Os clientes procuram fazer o pacote fechado, levando todo o mobiliário, até para ver se sai mais barato”, explicou ela.

Para a gerente de outra loja consultada pela reportagem do LIBERAL, Roselaine Lacerda, o momento é bom para o setor moveleiro.

“Em dezembro, mantivemos as vendas de 2015 e até com um pouco de acréscimo, algo em torno de 20%. Isso porque tivemos vários loteamentos que a Prefeitura de Santa Bárbara (Bosque das Árvores) entregou. Agora vai sair outro em julho em Americana (Vida Nova I e II, na Praia Azul) e isso ajuda muito a gente”, admitiu ela.

Momento

O ganho para o setor moveleiro poderia ser ainda maior, caso a renda das famílias não estivesse tão comprometida por conta da crise econômica, na avaliação do gerente de outro estabelecimento do ramo em Americana, José Ferreira.

Apesar de estimar um aumento entre 10 e 20% nas vendas relacionado aos novos empreendimentos na região, ele afirma que o momento econômico ainda afeta negativamente o comércio.

“Aumentou do que estava vendendo porque saíram apartamentos novos e pessoal vai mobiliar com produtos novos. Mas dezembro do ano passado foi muito pior do que dezembro de 2015. Os apartamentos estão sendo liberados aos poucos. Se soltassem tudo de uma vez e o pessoal estivesse endinheirado, seria uma beleza”, ressaltou Ferreira.

Moradores começam do zero após o sonho da casa própria

“O sonho da casa nova é com móveis novos. Ainda falta guarda-roupas e televisão, mas devagar a gente chega lá”. Essa é a esperança da vendedora Graziela Alves Neto, de 28 anos, que se mudou para um apartamento no Condomínio Manacá, no Bosque das Árvores, em Santa Bárbara.

Ex-moradora da favela Zumbi dos Palmares, Graziela conta que precisou comprar um mobiliário novo, já que os móveis e eletrodomésticos antigos estavam danificados por conta das condições de moradia na favela. “O que tinha no Zumbi não dava para trazer. Estava tudo podre, cheio de cupim. Comprei guarda-roupa três vezes, mas entrava água da chuva e estragava. Uma hora desisti”, contou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Após conseguir a moradia popular, o próximo desafio, contudo, foi conseguir abrir um crediário para parcelar os móveis e eletrodomésticos. Como ainda não tinha contas para comprovar o endereço novo e sua moradia no Zumbi dos Palmares não lhe dava crédito, Graziela sofreu para conseguir parcelar os móveis novos.

“Em uma loja, precisei ir seis vezes para aprovarem a compra de uma máquina de lavar roupas. Só aceitaram quando dei quase metade do valor como entrada. A questão de abrir crediário é uma humilhação”, desabafou.

A assistente administrativa Paula Cardosi, de 31 anos, se mudou em setembro com o filho de 10 anos para o Condomínio Jequitibás, também no Bosque das Árvores. Ela também recorreu ao crediário para conseguir mobiliar a casa nova.

“Eu não tinha nada, morava com a minha mãe e tive que começar do zero. Ganhei muitos presentes: o armário, sofá, geladeira e fogão, mas ainda tive que comprar algumas coisas. Pesquisei muito porque a diferença nos preços de uma loja para outra”, contou ela.