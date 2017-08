Entidades de classe farão palestras e cartilhas para orientar associados

A coordenadora do departamento de RH da instituição, Estela Fonseca, conta que a iniciativa foi pensada como uma forma de introdução ao assunto que, na época, ainda estava sendo debatido pelo Senado. “Muitas coisas que estão sendo visadas na reforma já são feitas na prática, como a Lei do Temporário, por exemplo. O que vai acontecer é a formalização através da reforma da legislação trabalhista”, explicou.

“Logo que começaram a sair as primeiras notícias sobre a reforma, eu já recebi ligações dos funcionários pedindo para parcelar as férias”, comentou a profissional. “Não é bem assim, né?”, brincou. “Hoje estamos primeiro nos preparando, buscando informação, para entender o que vai mudar em novembro e depois explicar aos funcionários”, pontuou Nilda, uma das 30 profissionais da área que participaram de uma palestra sobre o tema promovida no mês passado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

A reforma na legislação trabalhista ainda nem havia sido sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), mas a gerente de Recursos Humanos, Nilda Carvalho, que conduz o setor em uma multinacional instalada em Santa Bárbara, já estava buscando o maior número possível de informações sobre as mudanças. Para conseguir entender os principais pontos propostos pelo governo federal e sanar as dúvidas dos funcionários da empresa da área de tecnologia automotiva, ela recorreu a especialistas na nova legislação.

Ela diz, no entanto, que foram poucos os gerentes e empresários que já pediram por orientação sobre o tema. “O que vemos é que o pessoal ainda está esperando começar a valer na prática para se atualizar”, comentou. Esperando um “boom” nesta demanda, a associação estuda, já a partir da segunda quinzena deste mês, promover outras palestras sobre a reforma com advogados da área.

Outra entidade que já está se preparando para atender o setor é o Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara). Elaborando uma cartilha para associados, a assessora jurídica da instituição, Cristiane Lourença Camanini, acredita que a procura por informações deve crescer nos próximos meses. “Eu estava conversando com os dirigentes esta semana sobre criar um texto de orientação para os associados, porque a procura por informações ainda é tímida. Eu acho que, como (a nova legislação) vai vigorar a partir de novembro, será somente no mês que vem que receberemos mais perguntas. Enquanto isso, estamos elaborando uma planilha com as principais dúvidas”, declarou. Foto: Divulgação

Para o consultor contábil e empresarial, Francisco Valente, a “ficha ainda não caiu” para os empresários em relação as mudanças. “O pessoal não se deu conta ainda do impacto, embora eu ache que ele foi positivo”, comentou. Mesmo assim, o escritório para o qual ele trabalha já prepara um calendário de cursos para os próximos meses. “Como este é um assunto ainda muito recente, ainda estamos sentindo quais são de fato as maiores necessidades das empresas”, finalizou.

Apesar de ainda estarem estudando as mudanças, as entidades comerciais, industriais e consultores já arriscam palpites sobre os tópicos que devem gerar mais dúvidas entre os empresários. Disparado na lista, a relação com os sindicatos e o parcelamento de férias devem ocupar o maior tempo dos empregadores. “Os acordos agora poderão ser feitos diretamente na empresa, alguns na presença do advogado, por exemplo. Acredito que vai haver uma grande indecisão do que se deve levar ou não ao sindicato”, opinou Estela Fonseca, da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

A gerente de Recursos Humanos, Nilda Carvalho, também acredita que esta participação não está clara. “Não sabemos se o fim da contribuição sindical se dará já a partir do ano que vem ou os sindicatos terão um tempo maior para se preparar. A mesma coisa acontece com as homologações. Se vamos fazer dentro da própria empresa, precisamos reforçar nosso setor jurídico”, pontuou.

Para o consultor empresarial Francisco Valente, os desligamentos das empresas serão feitas de uma forma mais transparente, apesar da dificuldade em se entender a transição. “O relacionamento entre empregado e empregador se dará com mais confiança depois da retirada de órgãos que de certa forma só burocratizavam o fluxo da operação”, pontuou. Apesar de considerar o parcelamento das férias uma questão simples, uma vez que muitas empresas já adotavam o método anteriormente, para Valente o tópico exigirá planejamento. “Vai requerer das empresas mais programação e controle sobre isso”, comentou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O advogado Cássio Clemente Limoli, que conduziu a palestra realizada pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) para tratar dos tópicos da reforma, esclareceu que as medidas têm validade imediata. “A lei dá a entender que as contribuições anuais, recolhidas em março pelos sindicatos, já passam a ser opcionais a partir deste ano”, pontuou. “Hoje, com a contribuição obrigatória que já vem descontada sem o empregado se manifestar, o sindicato estava em situação muito confortável. A empresa já recolhia os valores direto na folha salarial. Agora os sindicatos vão ter que se organizar melhor e mostrar serviço, mostrar que se o empregado aderir, vai ter benefícios”, pontuou.

Nas questões que envolvem parcelamento das férias o advogado acredita que deverá prevalecer a capacidade produtiva. “O empregado pode fazer a solicitação de divisão em até três vezes ou integrais. Mas se a empresa decidir ao contrário eu acredito que essa será essa decisão final. Isso depende da capacidade do empregador produzir”, pontuou.