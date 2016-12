Ensino de jovens e adultos encolhe na região e Estado cogita mudança

O número de alunos matriculados na modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) caiu 21% nas escolas estaduais da RPT (Região do Polo Têxtil) em 2016 em comparação com 2015. Os dados foram informados pela Secretaria Estadual da Educação.

Neste ano, segundo a pasta, foram feitas 7362 matrículas, a menor quantidade para a região desde 2012. Em 2015, as 22 escolas estaduais que oferecem EJA na região bateram recorde na quantidade de alunos inscritos nos últimos cinco anos na modalidade, que permite que jovens e adultos que não concluíram o ensino básico na idade adequada consigam finalizar os estudos.

Para a professora da Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo) e especialista em educação de jovens e adultos, Maria Clara Di Pierro, quedas nos números de matrículas não significam que a demanda potencial para o EJA diminuiu, mas que o ensino precisa se adaptar.

Modelos com horários e frequência rígidos e com currículos afastados das necessidades dos alunos são pouco atraentes para adultos, segundo ela. A procura também depende de uma chamada pública ativa, segundo a pesquisadora. “Não é fácil para um adulto mudar o seu cotidiano para inserir a escola. É preciso muita motivação. O trabalho de comunicação seria muito importante”, explica.

A Secretaria de Educação do Estado diz que não há apenas um fator que explique a variação no número de inscritos no EJA. “Nunca haverá uma constante de aumento ou diminuição, porque as pessoas têm o seu próprio tempo para voltar a escola”, afirmou a assessoria de imprensa da Educação.

Mudança

Ao mesmo tempo em que a quantidade de matrículas cai, o Estado estuda alterar a forma que o ensino é oferecido. Segundo a diretora regional de ensino de Americana, Marilda Aparecida Leme, a modalidade pode ser oferecida apenas em regime não-presencial e pela internet.

“O EJA vai ser remodelado. Inclusive os currículos também, serão montados em módulos. Estão pensando que pudesse ser online”, afirmou ao LIBERAL. De acordo com Marilda, a alteração possibilitaria ampliar o atendimento aos estudantes, que poderiam usar as salas de informática e serem atendidos por professores. A Secretaria de Educação não confirmou nem descartou a mudança. Em nota, a pasta ressaltou que, atualmente, tem plataformas de estudo online do EJA. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Comunidade escolar e especialistas criticam as mudanças. Doutor em Educação e professor do EJA em uma escola de Santa Bárbara, Fábio Pereira Nunes diz que o ensino a distância desestimularia o retorno à sala de aula.

“Uma das coisas mais claras para todos os profissionais que trabalham com o EJA é que o educando adulto quer estar na escola. Ele vai até a escola pela convivência com as pessoas, pelo contato com o professor. Portanto, as proposições de educação a distância para o EJA são extremamente complexas”, defende.

A professora da USP também vê a proposta como inadequada. “O ensino a distância é flexível, mas só é acessível às pessoas que têm um alto grau de letramento, além de terem acesso às tecnologias”, pontua.

Prefeituras também oferecem ensino

Na RPT, escolas municipais também oferecem a modalidade de ensino Eja. Em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Hortolândia, 11 escolas atenderam cerca de 590 alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio em 2016. Procurada, a Prefeitura de Sumaré não informou dados sobre a modalidade de ensino nas escolas municipais.

O LIBERAL conversou com professora e estudantes do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professor Octávio César Borghi, em Americana, sobre a didática do ensino para adultos e as expectativas e conquistas dos estudantes.

O LIBERAL acompanhou uma aula de EJA em Americana