Enem reúne 20,4 mil alunos da Região do Polo Têxtil

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será disputado, só nos cinco municípios da RPT (Região do Polo Textil), por 20.457 candidatos. As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro e neste ano há novidades com relação ao ano passado.

Vai haver aplicação da prova em dois domingos consecutivos, horário especial de atendimento para os candidatos sabatistas (membros de religião que guardam o sábado) e a estreia das provas personalizadas com nome e número de inscrição do participante. Haverá também um novo recurso de acessibilidade: a vídeo-prova traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Foto: Arquivo / O Liberal

Com as mudanças, os coordenadores do exame serão capacitados neste sábado pelo consórcio aplicador e por representantes do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A capacitação vai acontecer em Limeira e Santos. No Brasil são 6,7 milhões de candidatos. No Estado de São Paulo, 1.136.851 inscritos vão participar das provas, em 209 cidades.