Empresas não confirmam paralisação nesta terça

Na última sexta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e Região publicou edital em que cogitava a possibilidade de greve a partir desta terça-feira (10), paralisando todas as linhas intermunicipais e urbanas da RPT (Região do Polo Têxtil). No entanto, as empresas envolvidas negaram a paralisação à reportagem e a entidade sindical, em férias coletivas, não retornou os contatos feitos pelo LIBERAL.

O motivo da greve seria o “descumprimento das obrigações contratuais, especialmente atraso no pagamento dos salários dos empregados”. A partir da meia-noite de terça os ônibus já podem paralisar o transporte, de acordo com o comunicado, “podendo perdurar até serem sanadas todas as irregularidades”.

O sindicato cita no edital que estariam parados na RPT (Região do Polo Têxtil), os funcionários da Viação Princesa Tecelã e VCA (Viação Cidade de Americana), a Sertran de Santa Bárbara d’Oeste, bem como as sumareenses Ouro Verde e Rápido Sumaré, além de Boa Vista e Viação Lira, de Hortolândia. Também estariam inclusas empresas de Capivari, Elias Fausto, Monte Mor e Rafard.