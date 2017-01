Empresas receberam R$ 1,6 mi para desenvolvimento

Mesmo diante da crise econômica do país, duas empresas da RPT (Região do Polo Têxtil) receberam R$ 1,6 milhão da Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) ao longo de 2016. As verbas são destinadas a investimentos de pequenas e médias empresas. Na região, duas foram contempladas: uma em Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 409 mil, e outra em Hortolândia, com R$ 1,2 milhão.

Em Santa Bárbara D’Oeste, o financiamento foi tomado por uma indústria do segmento de usinagem, tornearia e solda. Já em Hortolândia, o valor foi destinado para uma empresa de fabricação e comércio de equipamentos.

Em ambos os casos, os recursos foram obtidos via linha capital de giro, modalidade de crédito utilizada para manutenção de estoques, compra de insumos e matérias primas ou para despesas operacionais.

Os financiamentos foram destinados ainda para outras seis cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), sendo R$ 5 milhões em Campinas, R$ 124 mil em Holambra, R$ 8,8 milhões em Indaiatuba, R$ 2,1 milhões em Itatiba, R$ 142 mil em Jaguariúna e R$ 539 mil em Valinhos.

A RMC manteve o ritmo de investimentos em 2016, segundo dados da Desenvolve SP. A região recebeu R$ 9,8 milhões em financiamentos ante R$ 9,9 milhões em 2015.

De acordo com o balanço, os recursos destinados para projetos de ampliação da capacidade produtiva das empresas e de inovação de processos, produtos e serviços foram os mais demandados na região, duas frentes consideradas fundamentais para a retomada da economia.

Segundo os dados da Desenvolve SP, a RMC se destacou em 2016 pelos investimentos tomados para os projetos de longo prazo, que representaram 85% dos R$ 9,8 milhões desembolsados pela instituição.

“Em tempos de crise econômica, a busca por recursos para capital de giro costuma ser grande. Na região de Campinas, no entanto, os empresários se mostraram mais planejados e confiantes e continuaram buscando por recursos para inovar, expandir e modernizar os seus negócios”, disse o presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos.