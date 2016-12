Foto: José Cruz / ABr

Eduardo Cunha tem o mandato cassado

Acusado de ter mentido sobre ter contas no exterior em depoimento da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobrás, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), teve o mandato cassado em setembro.

O processo contra o deputado durou onze meses, caracterizado por ter sido o caso mais demorado que já passou pelo Conselho de Ética. Com cassação do mandato, Cunha ficou inelegível até 2027 e perdeu foro privilegiado.

O ex-deputado é réu em duas ações, alvo de uma terceira denúncia e investigado em outros seis inquéritos que tiveram origem nas apurações da Operação Lava Jato.

Tem início o Governo Temer

Michel Temer (PMDB) foi efetivado como Presidente do Brasil no primeiro dia do mês de setembro. As consequências jurídicas da sua permanência a frente do Palácio do Planalto foram criticadas desde o início do processo de impeachment da presidente deposta Dilma Rousseff (PT).

Empossado, Temer não pode ser investigado por atos estranhos ao exercício da função durante a vigência do mandato o que, de acordo com o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) serviria de “blindagem” a ele, já que seu nome foi mencionado em diversas delações premiadas da Lava Jato.

Foto: Ricardo Stuckert/Fotos Públicas

Lula torna-se réu na Operação Lava Jato

Em setembro, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva tornou-se réu na Operação Lava Jato, quando o juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia de lavagem de dinheiro e corrupção passiva oferecida pelo Ministério Público Federal.

Ao denunciar o ex-presidente, os procuradores citaram três contratos da OAS com a Petrobrás e disseram que R$ 3,7 milhões foram pagos a Lula como propina. Além disso, afirmaram que a propina se deu por meio da reserva e reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, e do custeio do armazenamento de seus bens. No entanto, Moro ressaltou a falta de conclusão sobre os crimes.

Empresário de Americana foi preso por falsificação de bebidas

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou na prisão do empresário M.C., de 54 anos, de Americana, acusado de ser o responsável pelo abastecimento de pelo menos três fábricas de bebidas falsificadas em São Gonçalo (RJ). Investigadores descobriram três endereços, em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, que serviam para o fornecimento desde whisky, produzido em sua fábrica no Distrito Industrial Abdo Najar, até garrafas, rótulos e selos das bebidas.

“Ele era um grande fornecedor, por isso a investigação chegou até o Estado de São Paulo. Ele fazia liquido, rótulo, selo, tampas, e fornecia material para as fábricas do município (São Gonçalo)”, disse a delegada do caso, Raíssa Celles. Foto: HeusiAction/ Andre Motta/ Ministério do Esporte

Mês de encerramento dos Jogos Paralímpicos

Em setembro teve fim o ciclo de mega eventos mundiais esportivos sediados no Brasil, com o fim dos Jogos Paralímpicos. Foram 2,1 milhões de ingressos vendidos – a segunda melhor marca da história, ficando atrás apenas da Paralimpíada de Londres-2012.

O Brasil terminou com a oitava posição geral, com 72 pódios, sendo 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Pela ordem, ficou atrás de China, Grã-Bretanha, Ucrânia, Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Holanda. A meta era terminar na quinta colocação, mas mesmo assim a campanha foi enaltecida por ter sido a que deu maior número de medalhas para o País na história.

Policial mata homem negro e gera protestos nos EUA

Keith Lamont Scott, um negro de 43 anos, foi mortalmente ferido pelo policial Brentley Vinson, que também é negro, durante uma batida policial e uma estrada local da cidade; o homem estava em seu carro, com esposa e filho. A cena foi gravada pela mulher e foi bastante compartilhada nas redes sociais. No vídeo, ela aparece filmando um homem cuja camiseta está ensopada de sangue e dizendo “a polícia acabou de atirar em meu namorado se nenhuma razão aparente”. O incidente levou a uma onda de protestos e confrontos com a polícia nos Estados Unidos.

Coreia do Norte confirma realização de testes nucleares

A Coreia do Norte confirmou a realização de testes nucleares; o lançamento de um míssil nuclear foi o quinto registrado pelo país. A vizinha Coreia do Sul identificou o teste a partir de um tremor de terra de 5,3 graus.

A série de testes desafia convenções internacionais e a pressão global para que programas da espécie sejam interrompidos, ao passo que cresce também as preocupações de que o país esteja se aproximando do desenvolvimento de tecnologias para lançamento de mísseis nucleares de longo alcance, com capacidade de atingir o território norte-americano. Foto: Divulgação / TV Globo

Morte de Montagner

O ator Domingos Montagner morreu ao dar um mergulho no Rio São Francisco. A morte chocou o Brasil devido ao fato de Domingos atuar na novela “Velho Chico”, transmitida no horário nobre da TV Globo, e também porque o personagem de Domingos, Santo, já havia vivido um desaparecimento no rio em questão.

O ator mergulhou nas águas do Rio São Francisco, com sua colega de elenco, Camila Pitanga. Os dois haviam terminado de gravar uma cena de “Velho Chico”, o lugar era a paradisíaca Canindé, na fronteira de Sergipe. Os dois nadaram até um rochedo, a cerca de 300 metros da margem; Domingos submergiu nas águas do rio.

O laudo divulgado posteriormente pelo IML (Instituto Médico Legal) de Aracaju (SE) apontou que ele morreu por asfixia mecânica por afogamento.