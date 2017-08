Em sete anos, região recebe R$ 52,7 milhões da Desenvolve SP

Também aparecem nos balanços os empréstimos feitos para Santa Bárbara d’Oeste, na ordem de R$ 16,4 milhões, Hortolândia com R$ 12 milhões e Americana, que recebeu R$ 4,7 milhões. A agência financia, através de linhas de crédito com juros mais baixos, expansões de pequenas e médias empresas, além de investir também em obras públicas municipais. Nestes sete anos foram beneficiados na região principalmente os setores de serviços, indústria e público. Foto: Arquivo / O Liberal

Comparando o primeiro semestre de 2017 com o mesmo período no ano passado a demanda por créditos da instituição caiu 57% na RPT. Entre janeiro e junho a instituição enviou R$ 689 mil para a região, sendo 89% deste valor voltado para serviços e 11% para a indústria. No ano passado este número foi de R$ 1,6 milhão, revertido totalmente para a indústria.

No Estado, o crescimento foi de 20% no mesmo índice, sendo a Região Metropolitana de São Paulo a área que mais investe em expansão. “A Região do Polo Têxtil tão importante para a economia do Estado tem potencial para ampliar os investimentos e aquecer o setor. Neste contexto é importante destacar que a Desenvolve SP é parceira das pequenas e médias empresas paulistas e oferece linhas de crédito com condições muito mais atrativas do que os bancos comerciais”, estimulou a agência.