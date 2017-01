Em posses, prefeitos ressaltam crise

Os problemas regionais na saúde, além da crise econômica pela qual passam os municípios, foram lembrados pelos prefeitos da RPT (Região do Polo Têxtil) nos discursos de posse. Em três municípios, assumiram gestores reeleitos e nos dois outros haverá novos chefes no Poder Executivo.

A dificuldade financeira foi mencionada em todas as falas dos empossados, mas em Hortolândia e Nova Odessa a situação da Saúde foi ressaltada. Angelo Perugini (PDT), eleito na primeira cidade, elencou a situação do Hospital Municipal Mário Covas como prioridade para os primeiros dias de administração.

LEIA TAMBÉM: Casal é detido após pagar sorvete com nota falsa

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

“Já orientei meu secretário de Saúde a dar uma varredura no hospital municipal nos primeiros dias e iniciar a reestruturação do sistema de saúde do município. A cidade vive um momento em que exige a participação de todos. É assim que vamos retomar o desenvolvimento econômico e social da cidade” afirmou o pedetista.

Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) declarou que a Saúde é prioridade na maioria dos governos. “A prioridade de qualquer governo, seja ele estadual, municipal ou federal, é a Saúde. O problema é que a Saúde é um problema regional, e não só local. Vamos buscar, cada vez mais, um sistema que possa atender não só a nossa cidade, mas a região”, disse o tucano.

Já Luiz Alfredo Dalben (PPS), prefeito de Sumaré, lembrou que a prioridade de sua administração nos primeiros dias será o pagamento integral do 13º salário dos servidores públicos. O pagamento está atrasado. Nesta segunda-feira, o novo prefeito se reuniu com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Sumaré.

LEIA TAMBÉM: Seis novas UBSs serão entregues em 15 meses

Denis Andia (PV), reeleito em Santa Bárbara d’Oeste, disse que o desafio do novo mandato é “manter a máquina ajustada”. “Os tempos são realmente difíceis e nos permitiram criar mecanismos eficientes de contenção de custo. Essas ferramentas continuam à disposição do nosso governo. É trabalhar ainda mais para ajustar ainda melhor”, disse.

Apesar de ter falado em “esperança” de melhora, o prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB) ressaltou que ainda é necessário continuar atento à situação econômica. “Não vivemos dias fáceis, mas estou aqui para falar de esperança”, afirmou o prefeito.