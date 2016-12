Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em outubro, Omar foi reeleito com 72,71% dos votos

O mês de outubro foi marcado pelas eleições municipais que foram realizadas logo no dia 2, um domingo. Em Americana, o atual prefeito Omar Najar (PMDB) foi reeleito com 84.879 votos, que representaram 72,71% dos votos válidos.

Em Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia do (PV) também foi reeleito com 52.322 votos, chegando à marca de 54,65% do eleitorado. Outro reeleito foi o prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB), com 16.526 votos, correspondentes a 53,17% dos votos.

LEIA TAMBÉM: Hospital Municipal de Americana teve surto de KPC

Em Sumaré, Luiz Dalben (PPS) derrubou a atual prefeita, Cristina Carrara (PSDB), com 50.624 votos (42,97%), enquanto que, em Hortolândia, Ângelo Perugini (PDT) também desbancou o atual mandatário, Antonio Meira (PT), com 58.291 votos (58,20%). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Omar decreta estado de calamidade financeira em Americana

No dia 11 de outubro, nove dias após as eleições municipais, o prefeito reeleito Omar Najar (PMDB) decretou estado de calamidade financeira em Americana em função do agravamento da crise pela qual passa o município.

Com a medida, a administração tornou legal a redução do quadro de funcionários públicos, inclusive concursados, e também a utilização de recursos de outras pastas para quitação de dívidas, além de permitir a interrupção de determinados pagamentos caso a necessidade fosse constatada.

LEIA TAMBÉM: No Rio-2016, Brasil teve melhor desempenho da história

Uma comissão foi criada para reestruturar as finanças do município e o decreto tinha validade de 120 dias, mas ainda poderá ser prorrogado caso a situação financeira continue em dificuldades de ampla gravidade.

Foto: Bruno Moreira / O Liberal

Pedreiro Morre esmagado por muro

No dia 12 de outubro o pedreiro Fernando Henrique Rosa Maia, de 36 anos, morreu após um muro que ele estava demolindo desabar sobre ele na Avenida Cillos, no bairro Parque Novo Mundo, em Americana.

Segundo informações de parentes do pedreiro, ele cortou a parte de baixo do muro com um martelete, com o objetivo de adiantar o andamento dos trabalhos, mas o muro acabou caindo e prensando Maia contra uma caçamba. Um trauma no tórax teria sido a causa da morte. Foto: Arquivo Pessoal

Assassino de Igor Coli é condenado a 30 anos de prisão

No dia 19 de outubro, o estudante Gustavo Aguiar Neves. De 18 anos, foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do jovem Igor Coli, de 22 anos, com mais de 50 golpes de faca no final do mês de abril deste ano.

A sentença foi ainda mais rígida do que era pretendido pelo Ministério Público, que pediu 20 anos de prisão ao rapaz.

No dia 30 de abril, Igor havia marcado pela internet um encontro com Gustavo, que precisaria de dinheiro para quitar uma dívida com um traficante. Para roubar o dinheiro, o assassino matou Igor e cobriu o corpo com folhas secas. Segundo a Polícia Civil de Americana, ele ainda tinha a intenção de queimar o corpo. Foto: Arquivo / O Liberal

Família acusa hospital de negligência após morte de menina

A menina Larissa de Oliveira Soares, de apenas 12 anos, morreu no Hospital Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, após passar mal e procurar a unidade por três vezes antes de receber um diagnóstico.

A menina havia procurado a unidade com fortes dores abdominais que foram diagnosticadas como cólica menstrual em um primeiro momento. No sábado, dia 22, o diagnóstico suspeitava de uma apendicite, mas o hospital não realizou o exame de raio-x, já que o funcionário do setor estaria sem trabalhar por não ter recebido seu salário.

No domingo, com a chegada de um cirurgião, Larissa foi levada para uma operação, mas teria passado mal com a anestesia e os médicos tentaram reanimá-la por cerca de uma hora, mas sem sucesso. A Prefeitura de Nova Odessa instaurou um processo administrativo para apurar o ocorrido e a família registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil do município. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Onça-parda é capturada na Unitika, em Americana

No dia 25 de outubro, uma onça-parda surpreendeu funcionários da empresa Unitika, em Americana, quando apareceu na sede da empresa, no bairro Jardim Boer.

O resgate do animal levou mais de seis horas para ser concluído e envolveu o Corpo de Bombeiros, a Gama (Guarda Municipal de Americana), profissionais do Parque Ecológico de Americana e também do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

O animal, um macho adulto de aproximadamente 4 anos e 51 quilos, foi levado em boas condições de saúde para Paulínia, onde passou por exames. Dias depois, a onça-parda foi solta em uma mata da região, cuja localidade exata não foi divulgada pelas autoridades competentes. Foto: Divulgação

Palhaços sinistros são avistados em cidades brasileiras

Após registros dos polêmicos ‘palhaços sinistros’ nos Estados Unidos e no Reino Unido, no dia 11 de outubro deste ano diversas imagens nas redes sociais davam conta de aparições de figuras semelhantes em cidades do Brasil e da Austrália.

No Brasil, os registros teriam sido feitos nas cidades de São Paulo, Suzano, Poá, Mogi das Cruzes e Arujá, sendo que também teriam ocorrido aparições em Goiânia e algumas cidades do Estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital.

Polêmicas, as imagens dividiram opiniões de pessoas que se mostravam bastante assustadas com o assunto e outras que se divertiam alegando terem certeza de que tudo não passava de montagens. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Julio Vitor quebra jejum do Rio Branco em convocações para a seleção

No dia 22 de outubro, o atacante do Rio Branco Julio Vitor, de apenas 15 anos, foi convocado para uma etapa de treinamentos com a seleção brasileira sub-17, em preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em fevereiro, no Chile.

Com a convocação do jogador, morador de Nova Odessa, o time de Americana quebrou um jejum de 16 anos do Rio Branco em convocações para a seleção brasileira. A última vez que um atleta do Tigre havia sido chamado foi em 2000, quando o lateral Gustavo foi convocado para defender também as seleções de base. Foto: Divulgação

Filme “Havana Moon – The Rolling Stones Live in Cuba” é lançado

Ainda em outubro, no dia 7, a banda inglesa Rolling Stones lançou o filme “Havana Moon – The Rolling Stones Live in Cuba”, que traz o histórico show do grupo na terra de Fidel Castro, que foi gravado no dia 25 de março.

Com a apresentação, a banda se consagrou como a primeira a realizar um concerto gratuito de grandes proporções ao ar livre para milhares de pessoas na capital cubana.

O vocalista e líder da banda, Mick Jagger, ressaltou a alegria do grupo em uma declaração logo no início da apresentação, quando disse que “Finalmente, os tempos estão mudando. Cuba, nós estamos muito felizes por estarmos aqui!”.