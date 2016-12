Aposentado de 75 anos é agredido em assalto

O aposentado e morador de Americana O.J.B., de 75 anos, foi agredido durante um assalto na tarde desta quarta-feira (28), em Limeira. Por volta das 14h30, o idoso trafegava de moto pela Rua das Castanheiras, quando foi abordado por dois homens.

Segundo o registro policial, os assaltantes derrubaram o senhor da moto e, ainda, o atingiram com chutes e socos. Após as agressões, a dupla fugiu levando a moto da vítima. Dentro do veículo, estavam cartões bancários, documentos pessoais, ferramentas e R$ 50 em dinheiro.

LEIA TAMBÉM: Sinditec oferece reajuste salarial de 5% a têxteis

Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.