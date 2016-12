Em dezembro, jovem foi morto a pauladas em Santa Bárbara

Foto: Reprodução / Facebook

Em outubro, jovem foi morto a pauladas em Santa Bárbara

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado na manhã do dia 10 de dezembro em um terreno do DAE (Departamento de Água e Esgoto), no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d´Oeste. Bruno Gustavo da Silva estava com vários ferimentos na cabeça.

Três dias depois, um estudante de 17 anos foi apreendido no bairro Santa Fé, no município barbarense, após confessar ter matado Bruno Gustavo. O adolescente disse ainda que matou o carteiro Luiz Carlos da Cruz, de 48 anos, em outubro. A Polícia Civil investiga se as mortes foram motivadas por intolerância sexual.

LEIA TAMBÉM: Em julho, a tocha olímpica passou pelas ruas de Americana

Foto: Reprodução / Facebook

Homem foge sem prestar socorro e jovem morre em Americana

O balconista Leandro Malaquias de Noronha, de 20 anos, morreu neste domingo (18), em Americana, após ser vítima de um acidente de trânsito. O motorista de uma van, envolvida na batida, fugiu sem prestar socorro.

Os familiares da vítima realizaram dois protestos entre a Avenida Antonio Pinto Duarte e Rua São Vito, mesmo local onde morreu o jovem. De posse de novas imagens que mostram detalhes do acidente, o irmão e primo da vítima cobram agilidades nas investigações e tentam estimular a comunidade a denunciar o motorista da van que furou o sinal, colidiu com a moto de Leandro, e fugiu sem prestar socorro. Foto: Arquivo - O Liberal

Decisão da Justiça cassa registro na candidatura do prefeito de Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), teve o registro de sua candidatura de reeleição cassado pelo juiz eleitoral Gabriel Baldi de Oliveira, no dia 1º de dezembro.

LEIA TAMBÉM: Di Caprio levou seu primeiro Oscar

Bill é acusado de fazer ‘comício’ durante uma entrevista ao vivo concedida a uma rádio da cidade, transmitida em um carro de som, em frente a Escola Municipal Dante Gazzetta, no centro da cidade. O evento aconteceu por volta das 10h30 do dia 2 de outubro, enquanto eram realizadas as eleições.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Cemitério de Americana vendeu túmulo nos corredores

Se não bastassem as vendas irregulares de sepulturas, assunto investigado por uma CEI (Comissão Especial de Inquérito), e as fraudes no pagamento de penas alternativas, o Cemitério da Saudade de Americana se viu envolvido em mais um escândalo.

Sindicância instaurada pelo atual governo municipal mostraram que dezenas de túmulos foram construídos – e vendidos posteriormente – em corredores e avenidas, fechando completamente a passagem de pedestres. Foto: Mariana Ceccon / O Liberal

Bebê nasce em posto na Avenida Iacanga

A estudante Joyce Ramos da Silva, de 22 anos, deu à luz a primeira filha dentro de um carro estacionado em um posto de gasolina na Avenida Iacanga, em Americana. A jovem moradora de Santa Bárbara d´Oeste estava grávida de oito meses. A previsão era que Lorenna nascesse no dia 21 de janeiro de 2017. Mãe e filha foram levadas para o Hospital Santa Bárbara. Foto: Arquivo / O Liberal

Câmara aprova cobrança de R$ 4 para o Ecológico

A Câmara de Americana aprovou um projeto de lei que estabelece a cobrança de ingresso para o Parque Ecológico. A proposta depende de aprovação em segunda discussão. O preço foi estabelecido em R$ 4 a inteira e R$ 2 meia para estudantes e crianças de 6 a 8 anos completos, além de gratuidade para crianças de até 5 anos, alunos e professores da rede municipal, idosos e deficientes. Foto: Beto Barata / PR

Idade mínima da aposentadoria passa a ser de 65 anos

Depois de meses de debate interno no governo e grande expectativa da população, o presidente Michel Temer (PMDB) anunciou que a Reforma da Previdência vai fixar uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem.

As novas regras valerão para trabalhadores com menos de 50 anos de idade, no caso de homens, e de 45 anos no caso de mulheres.

Senadores aprovam PEC que impõe teto de gastos públicos por 20 anos

Apesar da crise política, o governo Michel Temer conseguiu passar no Congresso Nacional o principal pilar do ajuste fiscal proposto pela equipe econômica. O Plenário do Senado aprovou o texto-base da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do Teto para os gastos da União, por 53 votos a 16. Foram rejeitados os destaques que pediam retirada das áreas de Saúde e Educação da proposta e o reajuste do salário-mínimo. Foto: Reprodução

Embaixador da Rússia é assassinado na Turquia

O embaixador Andrei Karlov foi morto por um homem durante uma exposição de fotos patrocinada pela embaixada em Ancara, na Turquia. Karlov fazia um discurso quando um homem, vestindo terno e gravata, teria disparado oito tiros. O atirador foi identificado como Mevlut Mert Altintas, um policial de 22 anos que estava de folga na ocasião. Foto: Academia Brasileira de Letras / Divulgação

Aos 86 anos, morre o poeta Ferreira Gullar

O poeta, dramaturgo, biógrafo e tradutor Ferreira Gullar morreu na manhã do dia 4 de dezembro. Gullar tinha 86 anos e estava internado por complicações pulmonares. Ele foi um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito ‘imortal’ na Academia Brasileira de Letras em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira de número 37. Foto: Divulgação

Cantor George Michael morre no dia 25 de dezembro

O cantor britânico George Michael morreu aos 53 anos no dia 25 deste mês. Ele ficou famoso nos anos 1980 como integrante do duo Wham! e, mais tarde, manteve o sucesso na carreira solo. A suspeita é que o cantor tenha sido vítima de insuficiência cardíaca. Foto: Daniel Isaia / Agência Brasil

Após tragédia, Arena recebe último adeus

No dia 3 deste mês, o velório coletivo de 50 das 71 vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense foi marcado por emoção e homenagens na Arena Condá, em Chapecó. Participaram do ato várias personalidades do futebol, como os ex-jogadores como Clarence Seedorf e Carles Puyol. O volante Lucas Silva, do Real Madrid, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também participaram da cerimônia. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Foca assume Secretaria de Esportes

Oswaldo Klein Neto, o Foca, assumiu o cargo de secretário de Esportes de Americana, no lugar de Edilson Bissoli, que foi realocado ao posto de subsecretário. Com 30 anos, Foca passa a ser o mais jovem dos secretários escolhidos por Omar Najar (PMDM) para compor o primeiro escalão de seu governo. Nascido em Joinville (SC), ele vive em Americana desde os sete anos.