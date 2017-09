Em Campinas, fórum debate procedimentos aduaneiros

Foto: Divulgação

Executivos do setor de despachos aduaneiros se encontram neste sábado, dia 2 de setembro, para o 1º Fórum nacional do setor, marcado para o plenário da Câmara de Campinas. O evento vai reunir especialistas em diversos assuntos quanto ao cotidiano de quem atua no segmento. Os organizadores sugerem uma interação profissional, que permita a troca de experiências e a debate de normas e procedimentos na execução das tarefas. O seminário tem o apoio do Grupo Liberal de Comunicação.

Entre os expositores convidados, estão profissionais habituados à gerência de negócios, coordenação de operações, desembaraço aduaneiro e gestão em tempos de crise. Os participantes vão aprender mais sobre a legislação, que detalha a responsabilidade civil e criminal das ações; e ouvir o depoimento de pessoas especializadas no compliance aduaneiro. Os participantes também receberão orientações sobre o funcionamento das organizações sindicais, conselhos e associações da categoria. A Câmara de Campinas fica na Rua Roberto Mange, 66, Ponte Preta.

Mais informações sobre 1º Fórum Nacional dos Despachantes Aduaneiros estão disponibilizadas no http://fnda.com.br. A página virtual detalha os temas dos oito painéis de debate previstos no encontro, que acontece das 8h30 às 17 horas de sábado. O site também apresenta o currículo de cada um dos expositores, expõe rotas e opções de hospedagem nas proximidades.