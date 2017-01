Em 2017, Acia e Acisb garantem incentivo ao comércio

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara) acreditam que a recessão deve seguir durante o primeiro semestre de 2017, mas campanhas e incentivos ao comércio podem auxiliar a retomada econômica.

De acordo com Dimas Zulian, presidente da Acia, em janeiro a instituição deve preparar um planejamento de campanhas institucionais para o ano todo, com o objetivo de incentivar o comércio em torno das datas comemorativas.

Ele afirma que outras ações da Acia podem aquecer o comércio em Americana pois “permitem que os empresários participem da RNE (Rede de Negócios Empresariais), que tenham os seus créditos recuperados através da reabilitação de crédito e a Escola de Negócios ajudando a aperfeiçoar a gestão”. De acordo com ele, “a expectativa é que o primeiro semestre de 2017 ainda seja recessivo, e a economia comece a dar sinais de recuperação no segundo semestre de 2017”.

Roberto Bonami, presidente da Acisb, concorda que o primeiro semestre de 2017 ainda pode ser de recessão e de ajuste, mas ressalta que a associação também planeja ações para fortalecer o comércio nas datas mais importantes do ano com sorteios para consumidores, palestras e cursos para os empresários. Segundo o presidente, a abertura de uma sede da Acisb na Zona Leste de Santa Bárbara também pode gerar benefícios para região.

Medidas impopulares e limitação de recursos

O pior da crise econômica já passou e o crescimento em 2017 depende de resoluções políticas, segundo Nivaldo José da Silva, diretor do núcleo do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Santa Bárbara d’Oeste e coordenador da macro-região 5, que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara, Limeira, Rio Claro e Piracicaba. Para ele, o ano novo pode ter um bom rendimento econômico diante da aprovação de medidas impopulares.

O diretor acredita que limitar os recursos destinados à saúde e educação, através da aprovação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 241/55, e dar continuidade às aprovações das reformas trabalhista, tributária e da previdência “colocam o Brasil no eixo de crescimento a longo prazo, não só a curto prazo”.

Com relação ao desemprego, a opinião de Silva é que deve persistir no início de 2017, mas diminuir no segundo semestre. Ele explica que as empresas não devem contratar logo no início, e que as de pequeno porte podem continuar as demissões. A situação econômica das prefeituras também foi destacada por ele: “Muitas empresas aqui da região sentiram queda nas licitações e com isso deixaram de gerar emprego”, afirma.