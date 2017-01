Em 2016, casos de estupros disparam na região

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) registraram um estupro a cada dois dias ao longo de 2016, conforme dados da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) divulgados nesta terça-feira. O montante de casos não só é significativo, como representa um aumento de 84% no total de casos, já que, em 2015, foram registrados 103 ocorrências nos municípios, e em 2016 o número chegou a 190. Em Sumaré, o cenário foi o mais grave, mas Santa Bárbara d’Oeste também se destacou.

Nos últimos meses, as ocorrências de estupro e os constantes aumentos no número de casos repercutiram. As estatísticas de janeiro a setembro, por exemplo, já eram maior que o total do ano retrasado. Segundo os registros da Polícia Civil, a situação alarmante é de Sumaré, já que em 2015 foram registrados 10 estupros no município, enquanto, em 2016, o total foi de 68.

Parte dessa disparada tem relação com o homem que ficou conhecido como “maníaco de Sumaré”, que foi preso em maio deste ano em uma operação da Polícia Civil e foi reconhecido por pelo menos 10 vítimas de estupros. Segundo a polícia, ele estuprava mulheres durante assaltos a residências.

Santa Bárbara também tem um cenário preocupante em relação ao número de ocorrências. Em 2015, foram registrados dois estupros, e no ano passado o montante chegou a 11. Americana, por sua vez, subiu de 26 para 37 casos, enquanto Hortolândia teve 65 em 2016 ante 57 em 2015. Nova Odessa teve a menor elevação, passando de 8 para 9 casos.

Em um dos casos recentes, um jovem de 19 anos foi preso acusado de ter roubado e estuprado uma jovem no início do mês, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi identificado recentemente e preso temporariamente.

Homicídios

Enquanto os homicídios subiram 12% na RPT (Região do Polo Têxtil) de 2015 para 2016, Hortolândia foi na contramão. A cidade, que já chegou a registrar 104 crimes ao longo de 12 meses, em 2002, teve o menor índice dos últimos 15 anos, com 26 homicídios no ano passado.

As mortes em Hortolândia deixaram a cidade com a má fama por conta da violência. Em 2002 e 2003, por exemplo, os anos com maior número de homicídios – 104 e 103, respectivamente – foram marcados por chacinas e brigas entre grupos criminosos. Tanto que nestes dois anos o número de casos foi de 96, mas o número de vítimas foi superior, já que algumas ocorrências tiveram mais de uma vítima.

Um ranking da revista Época chegou a colocar a cidade entre as 15 mais violentas do Estado. A situação melhorou a partir de 2006, quando a quantidade de casos caiu de 73 para 46, e não ultrapassou mais esse número. Em 2010 e 2015, foram registrados 28 vítimas, chegando em 2016 a 26 casos.