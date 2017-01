Em 2016, 100 pessoas morreram no trânsito da região

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Entre janeiro e dezembro do ano passado, 100 pessoas morreram em acidentes de trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil). O índice é pouco menor do que o registrado em 2015, que contabilizou 109 vítimas fatais. Para especialistas, a queda está ligada a um esfriamento na economia, que consequentemente diminui o tráfego nas ruas e estradas. Os dados foram levantados junto à plataforma Infosiga, do governo estadual.

Em Americana, o número de vítimas fatais passou de 25 para 20 entre 2015 e 2016. Em Nova Odessa, a queda foi ainda mais expressiva, passando de 11 para seis no ano passado. A prefeitura do município creditou a diminuição a um aumento na fiscalização, nas campanhas educativas e sinalização de solo e vertical.

Santa Bárbara d’Oeste passou de 18 para 17 mortes em 2016. Os demais municípios não registraram queda no número de vítimas – Hortolândia passou de 22 para 24, e Sumaré manteve 33 mortes.

O professor do Departamento de Geotecnia e Transportes da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Creso de Franco Peixoto, apontou que os dados da região estão coerentes com a diminuição de tráfego relacionado à crise econômica. Em relação a Nova Odessa, que se destacou na queda no número de vítimas, o professor ressaltou a imposição de velocidade reduzida na via de acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330).

“Há um longo trecho de 40 km/h e com indicativo de radar. Houve uma política de reforço de redutores, onde há tendência de excesso de velocidade, e poderia haver mortes. Aqueles que acham que o limite de velocidade é apenas para retirar o dinheiro no bolso, estão errados. A redução de velocidade é necessária ao país”, defendeu.

Das 100 pessoas que morreram, 47 eram motociclistas. Um caso que causou grande comoção no ano passado foi o de Leandro Malaquias Noronha, balconista de 20 anos que foi atropelado em dezembro por uma van que furou um sinal vermelho.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Antonio Pinto Duarte com a Rua São Vito, em Americana. A família se mobilizou para tentar localizar o motorista responsável pelo veículo que atingiu Noronha, chegando a oferecer uma recompensa em dinheiro por informações. Até agora, contudo, o caso segue sem esclarecimento.