‘Efeito Amazonas’ é descartado por especialistas em cadeias da região

Mesmo após a transferência de 70 detentos espalhados por unidades prisionais de todo o Estado e que estão promovidas pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) desde o início deste ano, e o ofício encaminhado à pasta na última semana pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários e de Escolta solicitando a elaboração urgente de planos de contingência, especialistas em segurança pública e privada ouvidos pelo LIBERAL são categóricos em afirmar que são “mínimas” as chances de rebeliões como as que aconteceram neste mês no Amazonas e em Roraima desencadearem algum tipo de reação nas unidades da RPT (Região do Polo Têxtil), em especial no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana e no Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia.

Para Jorge Lordello, autor de vários livros sobre violência e com experiência de mais de 20 anos como delegado de polícia no Estado, a guerra entre facções na região Norte do País pode ser considerada um problema mais geográfico do que social, apesar da superlotação nas cadeias. “Os problemas que ocorreram no Norte do país são extremamente localizados, devido a uma briga entre facções visando o comércio [de drogas] com a fronteira peruana. Ou seja, os grupos rivais, no caso PCC e o Comando Vermelho, estão disputando o mercado peruano. E presos daquela localidade têm mais contato com os traficantes internacionais”, explicou Lordello. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

MOTIVOS SÃO OUTROS

O analista criminal e membro do Fórum Brasileiro de Segurança, Guaracy Mingardi, ressalta que pode até acontecer uma ação em massa em todos os presídios do Estado, mas não pelos mesmos motivos que provocaram os assassinatos no Norte do país. “Se ocorrer, é por conta de uma briga com o governo estadual e com a tentativa de deixar as lideranças no RDD (Regime Disciplinar Diferenciado). Lá [Amazonas e Roraima], foi guerra por posição, por poder”, afirmou o especialista, que é cientista político, mestre pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), doutor pela USP (Universidade de São Paulo) e desenvolve trabalhos sobre investigação policial, inteligência e análise criminal, crime organizado e corrupção.

As rebeliões no Amazonas e em Roraima deixaram mais de 100 mortos desde o início do ano. Os assassinatos ocorreram devido à disputa entre o PCC e a facção rival carioca, CV (Comando Vermelho), pelo controle dos presídios e do tráfico de drogas no país. De acordo com Lordello, as facções começaram a ter problemas em julho do ano passado, quando um dos chefes do Comando Vermelho foi morto.

“Lá no Norte havia, na verdade, acordos comerciais entre o PCC e o CV. Acontece que no ano passado, com a morte de um líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, as facções começaram a ter problemas e isso respingou nos assuntos comerciais de compra de droga via Peru, que é próximo do Amazonas. Foi isso que resultou a rebelião, principalmente na cadeia do Amazonas”, argumentou. Ainda segundo ele, esses confrontos são consequência de fatos ocorridos no ano passado. “São grupos que tinham uma certa convivência de negócio, só que agora degringolou. Então, é óbvio que o melhor é que se separe os grupos de comunidades diversas. E São Paulo, tem uma estrutura para fazer isso”, disse.

Unidades vivem superlotadas

As unidades prisionais localizadas na RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia e Sumaré – comportam, atualmente, 77% de presos a mais do que capacidade. Juntos, as cadeias têm estrutura para abrigar 4.298 pessoas, entre homens e mulheres. Entretanto, segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), a população carcerária atual é de 7.610 presos.

Apesar da superlotação, os especialistas dizem que o risco de uma rebelião é menor se comparado com os outros Estados. “Temos esse problema da superlotação [no Amazonas], onde em São Paulo é minimizado, não só por ter um deficit menor, mas porque as condições da cadeia ajudam os agentes penitenciários a trabalharem com mais segurança”, afirmou o especialista em segurança pública e privada, Jorge Lordello.

De acordo com ele, mesmos superlotados, a chance de confrontos ou outros tipos de manifestações por parte dos presos é menor por conta da estrutura dos prédios.

“Se pegar o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana [comporta 640 presos, mas abriga 1.221 atualmente] e se pegar uma cadeia no Amazonas, que tem a mesma quantidade de presos, são completamente diferentes. A única coisa igual é a capacidade. Esses presídios novos, principalmente os CDPs, possuem estrutura de melhor condição de vida e cumprimento de pena para o preso, para o familiar, para uma assistência médica e jurídica. São Paulo fez esse investimento. Os outros Estados foram deixando para trás”, disse o especialista.