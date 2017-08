Educação da RPT está estagnada, aponta relatório do TCE

Estudo inédito realizado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) apontou que investimentos em educação nem sempre refletem em uma melhora no ensino público oferecido. Em relação às cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), o órgão fiscalizador avaliou que a qualidade da educação é boa, mas não está ocorrendo uma evolução correspondente aos recursos investidos, “sendo necessário aprimorar a gestão do setor”.

O estudo considerou os gastos municipais com educação em 2015 e a evolução de cada cidade no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) entre 2013 e 2015. Cruzando as informações, foi possível ao TCE analisar a evolução do ensino e compará-la com o investimento. De acordo com o assessor da presidência do Tribunal de Contas e coordenador do estudo, Gustavo Fernandes, foram considerados como gastos apenas os valores investidos efetivamente em educação, excluindo, por exemplo, gastos com merenda ou segurança nas escolas, que, por vezes, são incluídos pelas prefeituras para alcançar os 25% do orçamento exigidos pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

LEIA TAMBÉM: Três são detidos com drogas em Hortolândia e Sumaré

Foto: Arquivo / O Liberal

Na avaliação do coordenador, os municípios da Região do Polo Têxtil tiveram bom desempenho no Ideb. Contudo, a evolução entre 2013 e 2015 foi pequena diante dos altos valores gastos – a cidade com maior crescimento foi Hortolândia, com 0,6% ponto percentual no período. Na região, o caso mais preocupante, segundo ele, foi constatado em Sumaré, que gastou os 25% do orçamento em educação, mas cujo Ideb ficou estagnado nos anos analisados.